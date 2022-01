Maurizio Costanzo durissimo su Katia Ricciarelli “Alla sua età …”

0 SHARES Condividi Tweet

Katia Ricciarelli in questi mesi si trova all’interno della casa più spiata d’Italia come concorrente ufficiale. Possiamo dire con certezza che in queste ultime settimane è stata parecchio al centro del gossip per via di alcune dichiarazioni e per alcuni atteggiamenti che non sono affatto piaciuti al pubblico.

Katia Ricciarelli al Grande Fratello vip, i suoi atteggiamenti non convincono

Molti utenti del web e telespettatori avrebbero addirittura chiesto l’intervento degli sponsor e chiesto ancora a gran voce la squalifica. Tuttavia, dopo l’intervento molto duro di Alfonso Signorini, tutto sembra essere tornato alla normalità. Della nota cantante lirica, però, in questi giorni ne ha parlato anche lui, il noto Maurizio Costanzo, nella sua rubrica su Nuovo, dove interloquisce con i suoi lettori. Ebbene si, il noto conduttore televisivo sembra che abbia risposto ad un lettore che ha mandato una mail, parlando proprio di Katia Ricciarelli al Grande fratello. Ma cosa ha dichiarato il marito di Maria De Filippi?

Una lettrice di Nuovo chiede il parere di Maurizio Costanzo sulla cantante lirica

Ebbene, una lettrice di Modena, sembra abbia voluto mandare una mail a Maurizio Costanzo, esprimendo il suo punto di vista piuttosto negativo su Katia Ricciarelli e la sua partecipazione al reality di casa Mediaset.“In passato hanno espulso e redarguito per una parola di troppo…Non si sa perchè a lei venga concesso tutto…Hanno già deciso di farla vincere?”. Queste le parole dichiarate dalla lettrice, tra le altre facendo ben capire di non essere stata d’accordo sulla scelta della redazione e produzione di non voler prendere dei provvedimenti quest’anno per nessuno dei concorrenti. Maurizio Costanzo, a quel punto, sembra abbia voluto essere chiaro e sincero come al suo solito, ammettendo che Katia in questi mesi purtroppo in alcune occasioni ha davvero esagerato e avrebbe sicuramente potuto evitare tante cose. “Da quanto è cominciato il GF Vip 6 si è lasciata andare ad espressioni non proprio diplomatiche….”. Questa la risposta di Costanzo, il quale però non si è limitato a dire questo ma ha aggiunto dell’altro.

“Mi viene da pensare che alla sua eta forse ritiene di non dovere più usare filtri particolari nel linguaggio, nonostante sappia benissimo di essere dentro una casa piena di telecamere e microfoni…”. La lettrice però pare avesse posto anche un’altra domanda a Maurizio Costanzo sul fatto se la produzione la voglia vincitrice riservandola e preservandola in tutti i modi. “Lei dice che vogliono farla vincere? E chi gliel’ha detto che il programma è pilotato? Lascerei da parte le supposizioni.”, la risposta di Maurizio che non pensa sia tutto pilotato.