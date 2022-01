Lorenzo Crespi parole una furia contro Caterina Balivo: “Mai …”

0 SHARES Condividi Tweet

Lorenzo Crespi nella giornata di domenica 30 gennaio è stato ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Ad ogni modo, in questi giorni sembra che l’attore si sia sfogato e commentato il comportamento di Caterina Balivo. Ma che cosa è accaduto tra i due? Pare che il noto attore sia pronto a tornare in televisione con la seconda stagione di Makari, la fiction di Rai 1 ambientata in Sicilia che ha ottenuto un successo strepitoso con la prima stagione. Ma vediamo cosa ha dichiarato l’attore siciliano nel salotto di Mara Venier.

Lorenzo Crespi torna in tv dopo tanti anni di stop

L’attore è piuttosto noto per aver preso parte a diverse fiction italiane, come Carabinieri. Da un pò di tempo si è allontanato dal mondo della televisione e soltanto di recente lo abbiamo visto in alcuni programmi tra i quali pomeriggio 5, investe di opinionista. Ad ogni modo, rimane sempre uno degli attori più amati della televisione italiana.

L’attore si scaglia contro Caterina Balivo

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che l’attore abbia voluto esprimere il suo disappunto nei confronti di una conduttrice italiana. Stiamo parlando di Caterina Balivo. I due sono ad ogni modo molto amici, ma pare che all’attore non sia proprio piaciuta qualche dichiarazione da lei rilasciata soprattutto sul passato in Rai. “MA RIDICOLIZZARE NEI CORRIDOI DI UNA RADIO O NEI POST CON LE AMICHE CHI TI VUOLE BENE.. È UN QUALCOSA CHE NON FA PARTE DELLA MIA VITA…” Questo quanto scritto dall’attore sui social.

Il post polemico di Lorenzo

Ad ogni modo sembra che l’attore abbia dichiarato ancora di non provare rancore nei confronti della sua amica. Ha pubblicato così una foto che ritrae lo stesso Lorenzo in compagnia di Caterina e sotto ha scritto un post molto duro. “Pubblicamente ti ho ringraziata..e pubblicamente ti saluto..sono un amico pulito, onesto, leale..per quello che hai fatto per me credo di averti ripagata per 100..a giugno avevi gli occhi neri e spenti..oggi hai di nuovo 2 stelle.. Pronta a tornare in scena..è a questo che servono gli amici.. Ma ridicolizzare nei corridoi di una radio o nei post con le amiche chi ti vuole bene.. È un qualcosa che non fa parte della mia vita…vi vorrò sempre bene a te e alla tua famiglia.. Ma ogni forma di amicizia finisce qui.. Dove è iniziata.. Io piano piano e con l’aiuto di Dio cercherò di tornare alle mie scene…buona vita.. Oggi amo troppo la vita per portare rancore :-)”.

I problemi di salute che lo hanno portato lontano dalla tv

In questi anni l’attore è stato parecchio riservato e solo in alcune rare occasioni ha parlato della sua vita privata. Lo ha fatto ad esempio nel 2014 quando ha raccontato di aver avuto un grave problema di salute che lo aveva costretto ad allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Ed ancora aveva parlato della sua malattia ai polmoni, motivo per il quale l’attore è stato lontano dal mondo della tv.