Alessandro Cecchi Paone al veleno su Nathalie Caldonazzo “Non è stata …”

Nathalie Caldonazzo da diverse settimane ormai si trova all’interno della casa più spiata d’Italia, essendo una concorrente ufficiale di questa edizione del Grande fratello vip 6. Ebbene, la showgirl non sembra abbia catturato proprio la simpatia di tutti i concorrenti del reality ne di tutti i telespettatori e c’è chi proprio non la sopporta. Inoltre, in diverse occasioni pare si sia scontrata con Sonia Bruganelli, la quale come tutti sappiamo è l’opinionista del programma in questione. Anche in questi giorni pare che all’interno della casa Nathalie chiacchierando con alcuni suoi compagni abbia fatto una dichiarazione che è sembrata una stoccata nei confronti della Bruganelli. Di questo ne ha parlato un noto personaggio del mondo della televisione che cura una rubrica su Nuovo. Stiamo parlando di Alessandro Cecchi Paone. Ma cosa ha dichiarato quest’ultimo?

Nathalie Caldonazzo e la stoccata al veleno su Sonia Bruganelli

Nathalie Caldonazzo in questi giorni sembra che chiacchierando con altri gieffini, abbia dichiarato che anche a lei piacerebbe avere un uomo che possa portarla in giro a bordo di aerei privati. Ovviamente, essendoci già dei trascorsi e degli scontri piuttosto accesi con la Bruganelli, le sue parole non sono apparse così genuine e ingenue. In molti hanno ritenuto che si trattasse di un’ennesima stoccata nei confronti della Bruganelli. Di questo ne ha voluto parlare Cecchi Paone che cura una rubrica sulle pagine di Nuovo tv.

“Nathalie non è stata elegante con Sonia Bruganelli”, queste le parole di Alessandro Cecchi Paone. In realtà, sembra che il conduttore sia stato tirato in ballo da una lettrice la quale avrebbe scritto una lettera chiedendo il motivo per cui la Caldonazzo abbia offeso la moglie di Paolo Bonolis. La lettrice continua aggiungendo di non aver assolutamente visto il senso di questo voler attaccare Sonia, soprattutto in un momento in cui non poteva avere con lei uno scambio di battute.

La Caldonazzo e la Bruganelli ai ferri corti

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che nelle scorse settimane le due abbiano avuto diversi battibecchi per delle cose accadute negli anni. Nathalie nonostante sappia di essersi messa contro una delle opinioniste più dure, pare che abbia deciso di non risparmiarsi. Intanto, proprio questo suo modo di fare, così allegro, spensierato, il suo essere schietta e sincera e di non aver paura di dire il suo pensiero sembra piaccia tanto al pubblico. C’è chi addirittura parla di lei come della probabile vincitrice di questa edizione del reality che si concluderà ufficialmente il prossimo 14 marzo.