Verissimo, Ornella Vanoni sbotta “Non parliamo di Gino Paoli” ma la Toffanin insiste e lei: “Basta”, momenti di grande imbarazzo

Ornella Vanoni la conosciamo tutti per essere una nota cantante, la quale nel corso della sua carriera ha ottenuto un successo davvero strepitoso. E’ una delle cantanti più amate del nostro paese ed anche all’estero. Nei giorni scorsi ed esattamente domenica 30 gennaio, Ornella è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo e sembra che abbia parlato in lungo e largo della sua vita privata e della sua carriera. Ha rilasciato un’intervista davvero molto interessante che è tanto piaciuta al pubblico di Canale 5.

Ornella Vanoni ospite a Verissimo presenta il docufilm Senza fine

In questa stessa occasione, ha anche presentato il docufilm intitolato Senza fine, dedicato proprio alla sua storia, che uscirà il prossimo 24 febbraio 2022 al cinema. Inevitabilmente, avendo sentito il titolo del docu-film è venuto in mente il famosissimo brano di Gino Paoli che tra l’altro è stato un suo ex compagno. Per Silvia Toffanin è stato dunque naturale fare delle domande su Gino ma a quel punto Ornella avrebbe detto di non volerne parlare. Ma cosa ha dichiarato?

La cantante stoppa subito la Toffanin “Non voglio parlare di Gino Paoli”

Nel salotto di Verissimo, Ornella Vanoni è stata accolta da grandi sorrisi e tanti applausi. Sembra che inizialmente sia stata mandata in onda una clip introduttiva proprio sulla carriera dell’artista. Ad ogni modo, quest’ultima, come a voler già frenare la conduttrice, rivolgendosi alla Toffanin avrebbe fatto intendere di non voler parlare di Gino Paoli. “Se vuoi parliamo di Strehler ma non di Gino Paoli. Ho detto tutto, che dobbiamo dire ancora?“. Queste le parole di Ornella, alle quali la conduttrice avrebbe risposto“Non ti ho chiesto nulla infatti, hai visto? Però il film prende il titolo dalla sua canzone… come sta?”. La risposta della Vanoni non è tardata ad arrivare. “E quindi? Non ne voglio parlare. Basta”.

Un botta e risposta infuocato tra la Toffanin e la Vanoni

Insomma, sembra che Ornella piuttosto infastidita abbia risposto alla Toffanin in modo stizzito, dicendo di non voler in nessun modo parlare del suo ex compagno. Prima di congedarla, però, Silvia avrebbe fatto una domanda ad Ornella sul prossimo Festival di Sanremo che prenderà il via martedì 1 febbraio. “Lo vedrai? Ci sono Iva Zanicchi, Massimo Ranieri”, avrebbe chiesto Silvia. La Vanoni, anche in questo caso piuttosto dura avrebbe risposto“Mica solo loro, ce ne sono altri! Mi interessa molto Elisa, voglio vedere anche Achille Lauro, poi Mamhood che è di una gentilezza unica”. Insomma, un botta e risposta piuttosto acceso tra le due.