Cristiano Malgioglio su Leonardo Di Caprio “Quella volta in hotel …”

Cristiano Malgioglio è un noto paroliere italiano il quale in questi ultimi anni è stato al centro del gossip e ospite in tante trasmissioni televisive. Ha preso parte come concorrente ed anche come opinionista al Grande fratello vip in questi anni e ultimamente lo abbiamo visto invece in veste di giudice al programma Tale e quale show e Tali e quali di Carlo Conti. La sua fama è sicuramente internazionale e tanti sono i personaggi di un certo calibro che hanno avuto modo di poter lavorare con lui. Proprio nelle scorse ore Cristiano è stato al centro di un gossip per via di un aneddoto raccontato da una celebre cantante italiana. Stiamo parlando di Orietta Berti, ospite a Che tempo che fa insieme a Malgioglio. Ma cosa ha rivelato la cantante?

Che tempo che fa, ospiti in studio da Fazio Fazio Cristiano Malgioglio e Orietta Berti

Nel corso della puntata di Che tempo che fa, andata in onda ieri sera domenica 30 gennaio 2022, Cristiano Malgioglio e Orietta Berti sono stati ospiti di Fabio Fazio. Proprio la cantante ad un certo punto avrebbe svelato un aneddoto riguardante Malgioglio ed una celebrità americana. Stiamo parlando di Leonardo Di Caprio.

L’aneddoto di Orietta Berti su Malgioglio e Leonardo Di Caprio

“Digli cosa hai fatto a Leonardo DiCaprio, diglielo! Eravamo al Four Season a Los Angeles a fare colazione, eravamo andati a prendere il caffè. Sai in quei bicchieroni grandi? C’era anche Leonardo lì. Cristiano appena vede uno bello non capisce più niente, ha iniziato tutto a tremare e gli ha buttato tutto il caffè addosso a DiCaprio! Lui tutto gentile ha pure detto ‘I’m sorry!“, cioè si è pure scusato!”. A quel punto, Cristiano Malgioglio sorridendo avrebbe detto “L’ho bruciato“.

Il paroliere siciliano amico di tante star internazionali

Insomma, un siparietto molto simpatico e divertente che ha visto protagonisti Cristiano Malgioglio e Orietta Berti. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Cristiano Malgioglio conosce tante star internazionali ed in diverse occasioni ha già raccontato alcuni aneddoti relativi ad incontri e situazioni con star come Jennifer Lopez, Lady Gaga, Britney Spears e questa volta è stato il turno di Leonardo Di Caprio.