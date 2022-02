Belen Rodriguez e Stefano De Martino, un loro video sta facendo impazzire i fan

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez e Stefano De Martino ormai da diverse settimane si trovano al centro del gossip. In diverse occasioni infatti sono stati avvistati insieme e proprio questo ha fatto nascere nei fan una grande speranza. Ma,come stanno davvero le cose?

Ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono più volte avvicinati e poi allontanati. Pochi mesi fa la celebre showgirl argentina è diventata mamma per la seconda volta di una bellissima bambina di nome Luna Marì nata dall’amore con l’ormai ex compagno Antonino Spinalbese. Con quest’ultimo la bella Belen sembrava aver trovato finalmente la serenità ma qualcosa ad un certo punto sembrerebbe essere andato storto. Infatti poco dopo la nascita della piccola Luna Marì Belen e Antonio sono apparsi ogni giorno sempre più lontani. Ciò che ha stupito tutti è stato però il riavvicinamento tra Belen e l’ex marito Stefano De Martino, papà del piccolo Santiago.

Belen e Stefano sempre più vicini

Belen e Stefano più passano le settimane e più appaiono vicini. I due hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto sicuramente per l’affetto sincero che li ha uniti ma anche, soprattutto, per il bene del loro piccolo Santiago. Ma nelle ultime settimane sono apparsi ancora più vicini e complici e questo ha fatto nascere il sospetto che forse potesse trattarsi non di una semplice amicizia tra due ex ma di un vero e proprio riavvicinamento. In diverse occasioni infatti sono stati fotografati insieme, e di preciso la prima volta è stata quando la showgirl è tornata dalla vacanza con l’amica Patrizia e ad attenderla in aeroporto c’èra Stefano De Martino. In altre occasioni sono stati poi avvistati insieme fino a pochi giorni fa quando i due ‘ex’ si sono incontrati alla festa di compleanno di una comune amica.

Il video che ha riacceso la speranza nei fan

Nelle scorse ore è stato diffuso un video da whoopsee.it con protagonisti proprio Belen e Stefano. I due nel video in questione si divertono a cantare allegramente e non mancano gli sguardi complici di due persone che sicuramente ancora oggi sono unite da un grande affetto. “Eccoli ieri sera, al Caveau di Tradizioni, a Milano, in occasione del compleanno della loro amica Patrizia Griffini. I due, con la spensieratezza che li contraddistingue, si cimentano in un duetto…senza mai distogliere lo sguardo l’uno dall’altra. “Tu vuò fa’ l’americano”, canta la coppia che, chissà, coppia potrebbe essere tornata per davvero dopo la separazione della showgirl argentina dal padre della piccola Luna Marì, Antonino Spinalbese”. Queste nello specifico le parole scritte da whoopsee.it che ha poi proseguito “Che sia amore o una semplice amicizia, sono molti i fan che per lungo tempo hanno sperato di rivederli insieme e che, forse, vorrebbero che quell’amore abbia davvero fatto “un giro immenso” per poi riscoppiare nel cuore dei due”.