Mattino 5, Arianna David durissima sul fidanzato di Soleil: “E’ un …”

È inutile negarlo, una delle protagoniste assolute di questa sesta edizione del Grande Fratello vip è sicuramente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge. La ragazza nei primi mesi di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia si è tanto avvicinata all’attore Alex Belli. E proprio l’amicizia tra i due ha fatto tanto discutere e continua a far discutere ancora oggi. La ragazza ha più volte dichiarato di avere un fidanzato fuori dalla casa che però non si è mai fatto vedere motivo per il quale sono tanti coloro che stanno iniziando a pensare che in realtà non vi sia nessuno fuori ad aspettarla. E proprio questo è stato l’argomento affrontato nel corso della puntata di Mattino 5 andata in onda ieri e ad esprimere il suo pensiero è stata Arianna David.

Soleil Sorge ha un fidanzato fuori dalla casa del GF Vip?

Soleil Sorge fin dal momento in cui ha fatto ingresso all’interno della casa del Grande Fratello vip ha rivelato di avere fuori un fidanzato ad attenderla. Nonostante le sue parole però in questi mesi non si è mai visto e sentito nessuno motivo per il quale sempre più persone iniziano ad avere dei dubbi sulla reale esistenza di questa persona. Ad esprimere il suo parere sulla questione è stata nel corso della puntata di Mattino 5 andata in onda ieri la conduttrice televisiva Arianna David. “Il fidanzato di Soleil è un fantasma, non si è mai visto, possibile che non sia entrato a fare una sorpresa a Soleil, e che non abbia avuto nessuna reazione sui social quando Alex e Soleil facevano quelle cose”, queste di preciso le sue parole.

Arianna David contro Alex Belli e Delia Duran

Se da una parte sono stati in molti a condividere il pensiero della David, tra cui anche il paparazzo Andrea Franco Alajmo, ecco che allo stesso tempo tanti altri hanno rivelato di credere il contrario. Ed è questo il caso della conduttrice Federica Panicucci. Altro argomento affrontato nel corso della puntata di Mattino 5 di ieri è stato anche quello relativo al rapporto tra Alex Belli e Delia Duran. Seconda Arianna David i due una volta terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip torneranno insieme. “Quando usciranno dalla casa Delia e Alex si rimetteranno insieme, lei un giorno lo ama, un giorno no. Soleil lo sa che ha vinto nei confronti di Delia perché ha colpito Alex mentalmente”, questo il suo pensiero.

Delia Duran sempre più vicina a Gianluca Costantino

Intanto nelle scorse ore la compagna, o ex compagna, di Alex Belli si sarebbe mostrata sempre più vicina a Gianluca Costantino ovvero uno degli ultimi concorrenti entrati all’interno della casa del Grande Fratello vip. I due hanno mostrato di essere molto complici e a tal proposito Arianna David avrebbe dichiarato “Uno tra Gianluca e Antonio avrà un flirt con Delia facendo ingelosire Alex, è scontato, sono entrati per questo”.