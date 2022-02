GfV, Delia Duran una furia contro Alex Belli e poi lo umilia

0 SHARES Condividi Tweet

Al Grande fratello vip 6 si continua a parlare di questo triangolo amoroso che vede protagonisti ormai da diversi mesi Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Mentre ormai tutti, sia dentro che fuori dalla casa, non ne possono più di questa storia che va avanti da diversi mesi, nelle puntate non si fa altro che parlare di questa vicenda. Proprio nel corso della puntata andata in onda ieri, lunedì 31 gennaio 2022, sembra che ci sia stato l’ennesimo dibattito e Alex ha avuto modo di poter parlare con Soleil ma anche con la moglie Delia, la quale però, pare fosse intenzionata a chiudere la relazione con l’attore. Ad un certo punto, sembra che Delia sia letteralmente sbottata, insultando il marito. Ma facciamo un po’ di chiarezza e cerchiamo di capire bene che cosa è accaduto.

Grande fratello vip 6, la lettera di Soleil per Alex e le dichiarazioni dell’attore

Nel corso della puntata di ieri è stata mandata in onda una lettera che Soleil avrebbe scritto ad Alex ed anche le dichiarazioni da lui rilasciate nel corso della penultima puntata, quando ha cercato di rispondere con sincerità alle domande di Alfonso Signorini. Il conduttore avrebbe così chiesto a Delia di commentare le dichiarazioni di Alex, che ovviamente era in collegamento. La moglie dell’attore e Soleil si trovavano entrambe all’interno della Mistery room e così come è accaduto in altre occasioni, le due si sono immediatamente scaldate.

Delia va su tutte le furie e si scaglia contro il marito

Alla domanda di Alfonso che ha chiesto a chi in questo momento vorrebbe rinunciare, Alex avrebbe risposto a nessuna delle due perché una è sua moglie, l’altra è una sua amica. A quel punto la Duran avrebbe detto “Non è la cosa di condividere altre donne, è proprio la presa in giro!”. Delia avrebbe iniziato a parlare come un fiume in piena ed avrebbe iniziato a parlare sopra a Soleil ed al marito, tanto che ad un certo punto Alex sarebbe andato su tutte le furie.

Scontro tra marito e moglie, poi Delia lo insulta “Co***ne”

“Sei tu che sei ridicola! Ridicola come i teatrini che stai facendo lì dentro, sei completamente ridicola! Ripigliati e fai parlare la gente ogni tanto perché non ascolti nessuno!”. Queste le parole di Alex. A quel punto, Delia si sarebbe scagliata contro il marito e lasciando la stanza lo avrebbe insultato dicendogli “Co***ne”. Insomma, una serata ricca di colpi di scena e davvero infuocata per i protagonisti di questo triangolo amoroso.