Che tempo che fa, Malgioglio al veleno contro Alessandro Gassman: “Io ho scritto …”

Cristiano Malgioglio non perde l’occasione di scherzare simpaticamente con le persone che si trova davanti. Questo è stato quanto accaduto anche nel dietro le quinte di Che tempo che fa ovvero il programma di Rai 3 condotto da Fabio Fazio. Malgioglio infatti rivolgendosi ad uno degli ospiti presenti insieme a lui nella nota trasmissione sembrerebbe avergli lanciato una frecciatina a seguito della quale ha avuto luogo un simpatico siparietto che ha molto divertito il pubblico. Chi è stato il destinatario delle sue parole? La risposta è l’attore Alessandro Gassman.

Cristiano Malgioglio rimprovera Alessandro Gassman dietro le quinte di Che tempo che fa

Che tempo che fa è un programma di Rai 3 condotto da Fabio Fazio all’interno del quale puntata dopo puntata vengono ospitati ed intervistati diversi personaggi dello spettacolo. Proprio di recente a ritrovarsi dietro le quinte del programma in questione sono stati Cristiano Malgioglio, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Lello Arena e Alessandro Gassman. Ed è stato proprio all’arrivo di quest’ultimo che ha avuto luogo un simpatico siparietto che ho molto divertito il pubblico. Tutto è iniziato quando Malgioglio rivolgendosi all’attore lo ha rimproverato per non avergli risposto ad un post su Twitter.

Le parole di Malgioglio

“Ho fatto un Twitter su di te e non mi hai neanche risposto” , queste di preciso le parole espresse da Cristiano Malgioglio nei confronti di Alessandro Gassman. Tutti gli altri artisti presenti sono scoppiati a ridere mentre invece proprio Gassman ha provato a capire a cosa Malgioglio stesse facendo riferimento. A questo punto quindi l’artista per farsi capire ha raccontato “Io non faccio mai un ‘Twitter’. Io non vedo mai le fiction, non le vedo in generale. Ho visto ‘Un Professore’ e devo dirti che l’ho trovato meraviglioso e mi sono sentito di fare questo tweet e tra l’altro l’ho pure taggato. Ho detto ‘finalmente qualcosa di straordinario, un attore meraviglioso, bello, bravo!” e ha poi concluso “Non mi hai ca***o minimamente”.

Il pubblico divertito dal simpatico siparietto tra Malgioglio e Gassman

Tutti, e quindi sia i presenti ma il pubblico, si sono tanto divertiti nell’assistere a tale siparietto. Malgioglio è solito dire ciò che pensa ma in questo caso sicuramente la sua delusione o rabbia non erano assolutamente reali. Infatti anche lui stesso a un certo punto è scoppiato a ridere ma è probabile che una risposta da parte dell’attore al suo post su Twitter gli avrebbe sicuramente fatto piacere.