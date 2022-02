La vita in diretta, Alberto Matano gela Donatella Rettore: “Basta …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata de La vita in diretta andata in onda ieri lunedì 31 gennaio 2022 è accaduto qualcosa di imprevedibile che ha richiesto l’intervento immediato di Alberto Matano. Ebbene si, il noto conduttore del programma popolare e famoso di Rai 1, ha ospitato nel suo salotto, seppur in collegamento, Donatella Rettore che è una delle concorrenti in gara di questa 72esima edizione del Festival di Sanremo che avrà inizio proprio questa sera, martedì 1 febbraio 2022. Ad un certo punto però, sembra sia accaduto qualcosa che ha lasciato tutti senza parole. Di cosa si tratta?

La vita in diretta, in collegamento Donatella Rettore

La Rettore è una delle 25 cantanti in gara in questa 72esima edizione del Festival di Sanremo insieme a Ditonellapiaga. Le due sono state, nel corso della puntata di ieri, ospiti in collegamento a La vita in diretta e pare che ad un certo punto abbiano commesso qualcosa di imprevedibile che ha richiesto l’intervento del conduttore. Ebbene, Donatella e la sua collega pare abbiano iniziato a canticchiare il brano che presenteranno al Festival di Sanremo e Alberto Matano pare sia intervenuto per bloccarle. Questa scena ha fatto sorridere tutti i presenti in studio.

La Rettore in gara al Festival di Sanremo in collegamento con Matano canticchia il brano

Pare che per fortuna la Rettore abbia cantato solo una frase della canzone e per questo non dovrebbero esserci problemi e non si è parlato di nessuna squalifica. Sappiamo bene che le canzoni devono essere inedite e non è possibile fare alcun tipo di spoiler prima dell’esibizione, altrimenti si rischia la squalifica e l’esclusione dalla gara. La cantante pare che sia stata bloccata in tempo da Alberto Matano.

Alberto Matano interviene e blocca la Rettore, nessuna squalifica

“No per carità, non si può cantare!”, queste le parole del conduttore. Recentemente, Donatella e Ditonellapiaga pare che abbiano smentito uno scontro. Ad ogni modo, una rivelazione sulla Rettore sembra l’abbia fatta una nota showgirl, ovvero Alba Parietti.“Mia madre diceva sempre che sei la più bella voce italiana” . Ebbene, tra poche ore potremmo finalmente ascoltare il brano di Donatella Rettore che porterà sul palco dell’Ariston domani, mercoledì 2 febbraio e che si intitola Chimica.