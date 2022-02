Sanremo 2022, Amadeus in conferenza stampa su Fiorello svela: “Ha fatto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Manca ormai pochissimo all’inizio della 72esima edizione del Festival di Sanremo previsto per questa sera martedì 1 febbraio 2022. Ed ecco che proprio nella tarda mattinata di ieri ha avuto luogo la conferenza stampa alla quale hanno preso parte il conduttore del Festival, e quindi Amadeus, ed il Direttore di Rai 1 ovvero Stefano Coletta e nel corso della quale si è parlato di varie questioni che riguardano appunto il Festival.

Amadeus alla conferenza stampa insieme al direttore di Rai 1 Stefano Coletta

È cominciata ieri la settimana in cui finalmente si svolgerà il Festival della canzone italiana. Un evento atteso ogni anno con grande entusiasmo da milioni di persone presenti in tutto il mondo. Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella tarda mattinata di ieri, lunedì 31 gennaio 2022, il conduttore Amadeus ha rivelato di essere davvero molto contento di iniziare questa sua terza avventura sul palco dell’Ariston precisando inoltre che la sua grande speranza è che questo possa essere il “Sanremo della gioia”.

Uno degli argomenti affrontati nel corso della conferenza stampa è stato quello relativo all’arrivo di Fiorello a Sanremo. Il conduttore ancora una volta ha precisato di conoscere il noto comico da ben 35 anni e a proposito dell’esperienza legata allo scorso anno ha voluto sottolineare ancora una volta quanto Fiorello sia stato importante per il Festival di Sanremo. “Ha fatto la cosa più difficile in assoluto per un comico. Per cinque sere si è speso sostituendosi anche a ospiti che non sono venuti per paura o ragioni di salute. Ha fatto qualcosa di incredibile”, queste nello specifico le parole espresse dal conduttore che ha poi continuato “Fino alla settimana scorsa ero quasi convinto che non sarebbe venuto tanto che avevo fatto preparare una sagoma e gli avevo detto: “Se tu non vieni cammino con la tua sagoma”. Una sorpresa quindi davvero molto bella per Amadeus quella di aver visto Fiorello arrivare a Sanremo che con estrema simpatia, caratteristica che lo contraddistingue,gli avrebbe detto “Ma secondo te corn…azzo ti lasciavo da solo?”.

La questione Junior Cally-Highsnob e la presunta presenza di Mengoni

Altro argomento affrontato nel corso della conferenza stampa è stato quello relativo alla questione Junior Cally-Highsnob. Nello specifico il noto rapper avrebbe accusato il cantante Michele Matera di non averlo citato come uno degli autori del suo brano. A tal proposito Amadeus ha quindi letto il comunicato stampa della SIAE intervenuta sulla vicenda precisando che le accuse mosse dal rapper sarebbero “del tutto infondate e diffamatorie”. Secondo la SIAE quindi il brano è del cantante Highsnob e quindi per questo motivo la canzone rimane in gara senza alcun problema. Tanti sono inoltre gli artisti che prenderanno parte al Festival come super ospiti. Tra questi I Maneskin ma anche Laura Pausini, Cesare Cremonini e I Meduza. Si fa inoltre sempre più insistente anche la voce secondo la quale tra gli ospiti vi sarà anche Marco Mengoni e un importante personaggio dello sport. A tal proposito Amadeus è intervenuto affermando “Stiamo lavorando a più cose, a completare la settimana che non è ancora chiusa definitivamente” e quindi non smettendo ma nemmeno confermando tali voci.