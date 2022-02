Festival di Sanremo 2022, Antonella Clerici al posto di Amadeus e la Clerici sui social risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Il Festival di Sanremo è uno degli eventi più attesi dell’anno sul quale si lavora per tanti mesi. Tante sono le curiosità legate a questo speciale Festival e tante le notizie che soprattutto nei giorni che precedono il suo inizio si diffondono sul web e in televisione. Alcune di queste veritiere altre invece no. Negli ultimi giorni ad esempio si è fatta insistente la voce secondo la quale Antonella Clerici sia arrivata a Sanremo per tenersi pronta a sostituire Amadeus nel caso in cui quest’ultimo risultasse positivo al covid e quindi impossibilitato a condurre l’evento. Ma cosa c’è di vero in tutto questo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Antonella Clerici pronta a sostituire Amadeus a Sanremo?

Sono molti i personaggi noti arrivati negli ultimi giorni a Sanremo in attesa dell’inizio della 72esima edizione del Festival. Ed ecco che tra coloro che sono arrivati in città vi troviamo anche la conduttrice Antonella Clerici il cui arrivo ha però fatto nascere dei dubbi a seguito dei quali si sono anche diffuse delle voci. Secondo tali voci la conduttrice sarebbe arrivata a Sanremo per un motivo ben specifico ovvero quello di prendere il posto di Amadeus nel caso in cui il conduttore nel corso della settimana dovesse risultare positivo al covid. Una decisione questa che sarebbe nata dopo la comparsa di alcuni casi di positività tra artisti, musicisti ecc.

La verità della celebre conduttrice

A mettere un freno a tali voci è stata però nelle scorse ore proprio Antonella Clerici attraverso una risposta data su Twitter. “Il piano B è pronto. Secondo TvBlog, sono arrivati a Sanremo Antonella Clerici e il regista Fabrizio Guttuso Alaimo per sostituire Amadeus e Stefano Vicario in caso di positività al covid19. Questa settimana È Sempre Mezzogiorno andrà in onda registrato”. Questo di preciso il post presente sul social sopracitato e al quale la nota conduttrice avrebbe risposto “Ma no tesoro! Solo Guttuso. Io sempre in diretta a È Sempre Mezzogiorno”.

La rivelazione di Amadeus: “Non c’è piano B”

Non vi sarebbe quindi alcuni piano B previsto nel caso in cui il conduttore dovesse risultare positivo al covid nel corso della settimana del Festival. A rivelarlo è stato lo stesso Amadeus nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella mattina di ieri, lunedì 31 gennaio 2022. “Se mi contagio? Non c’è piano B se mi prendo il covid state qua con me 10 giorni!”, queste esattamente le sue parole.