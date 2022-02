Uomini e Donne, Maria De Filippi nella bufera, Isabella Ricci l’accusa “Lei è …”

0 SHARES Condividi Tweet

Chi segue Uomini e Donne con costanza e passione conoscerà sicuramente Isabella Ricci. Stiamo nello specifico parlando di una delle dame del trono over più volte finita al centro di critiche e polemiche. La donna, considerata da molti la rivale di Gemma Galgani all’interno del celebre programma di Canale 5, ha recentemente rilasciato un’intervista a PiùDonna.it e non ha perso l’occasione per fare delle particolari rivelazioni su Maria De Filippi e su quanto sia rimasta delusa da quest’ultima. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Isabella Ricci delusa da Maria De Filippi

Bella, intelligente e ricca di fascino. Queste sono alcune delle caratteristiche principali che contraddistinguono Isabella Ricci ovvero la dama del trono over che da poco ha deciso di abbandonare per sempre il programma di Canale 5 per poter vivere lontano dalle telecamere la storia d’amore nata con il cavaliere Fabio Mantovani. La donna dopo aver lasciato il programma ha poi concesso un’intervista a PiùDonna.it nel corso della quale non ha avuto il timore di esprimere il suo pensiero e di preciso di dichiarare di essere rimasta delusa dal comportamento adottato dalla padrona di casa ovvero Maria De Filippi.

Le parole dell’ex dama del trono over

“Quando sono stata al centro delle accuse, lei è cambiata e ha concesso loro, tra gli altri a Gianni Sperti, di farmi accuse molto pesanti…”. Secondo l’ex dama del trono over di Uomini e Donne Maria De Filippi dopo le vacanze estive sarebbe cambiata nei suoi confronti e avrebbe lasciato all’opinionista Gianni Sperti la possibilità, e quindi la libertà, di dire quello che voleva senza mai fermarlo. Isabella Ricci ha poi proseguito rivelando il motivo per il quale nei mesi scorsi è mancata da Uomini e Donne per una settimana. “Io sono mancata per una settimana perché mi ero stufata. Non mi andava di essere attaccata ogni volta…”, con queste parole ha quindi spiegato il motivo della sua passata assenza nel noto programma di Canale 5.

Isabella Ricci contro Gemma Galgani “Atteggiamenti terrificanti”

All’interno del programma condotto da Maria De Filippi Isabella Ricci si è più volte scontrata anche con Gemma Galgani a proposito della quale si è espressa nel corso dell’intervista concessa a PiùDonna.it. Nello specifico ha così commentato “Aveva degli atteggiamenti terrificanti, quasi puerili. Mi pativa perché sono una donna molto diversa da lei…”. Isabella ha poi concluso l’intervista rispondendo ad una domanda del giornalista e precisando che secondo lei la Galgani all’interno di Uomini e Donne probabilmente non troverà mai l’amore.