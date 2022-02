GF vip, Manila Nazzaro sceglie Miriana e poi rivela: “L’ho fatto perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

La puntata del Grande fratello vip 6 andata in onda lunedì 31 gennaio 2022 sembra sia stata ricca di colpi di scena. Proprio al termine della puntata pare che il conduttore Alfonso Signorini abbia dato il via alle nomination. Questa volta si è trattato di nomination speciali visto che i vip hanno indicato chi avrebbero voluto in finale. Tante sono state le sorprese, come il nome pronunciato da Manila Nazzaro che in questi mesi ha legato con tutti i concorrenti ma in particolar modo con Katia Ricciarelli e Soleil Sorge con la quale purtroppo ultimamente le cose non sembra vadano bene. Un gesto di Manila sembra abbia fatto rimanere tanto male Soleil. Ma di cosa si tratta?

Grande fratello vip, colpo di scena nel momento delle nomination speciali

Ebbene, nel corso della puntata di lunedì, Manila nello scegliere la persona che vorrebbe in finale, sembra abbia scelto Miriana Trevisan, una scelta che in tanti non hanno capito. Per questo motivo, proprio nella mattinata di ieri, subito dopo la puntata, Manila ha voluto dare delle spiegazioni. Pare che Manila abbia deciso di fare il nome di Miriana semplicemente per lanciare un messaggio ed in molti sembra abbiano ipotizzato che questo messaggio fosse diretto a Soleil.

Manila sceglie Miriana come possibile finalista e poi spiega il perché

“Sono stata contenta, anche di aver fatto in maniera palese il mio voto…Il mio è stato un messaggio forte…”. Questo quanto dichiarato da Manila, la quale durante la conversazione con Miriana sembra aver anche dichiarato di essere stata davvero molto felice per aver fatto il suo nome.“Te lo dovevo come amica e come donna e come mamma…”., queste ancora le parole dell’ex Miss Italia. Quest’ultima avrebbe ancora aggiunto di aver sperato sin dal primo momento di poter fare la sua nomination palese, in modo da farlo sentire “ad altre persone che infatti ci sono rimaste male”.

Soleil Sorge delusa dalla nomination di Manila

E’ chiaro che Manila si riferisse a Soleil. Manila e Miriana proprio in quest’ultimo periodo pare si siano riavvicinate tanto e pare abbiano ricucito il loro rapporto.“Non ho bisogno di dire a te il perchè ti ho votato, tu sai le cose come stanno…”, avrebbe concluso Manila.