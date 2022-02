Sanremo 2022, Amadeus una furia: “Dobbiamo smetterla di …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ andata in onda ieri, martedì 1 febbraio 2022, la prima serata del Festival di Sanremo. E proprio poco prima della messa in onda del noto evento il conduttore Amadeus si è lasciato andare ad un lungo sfogo nel corso della conferenza stampa di presentazione. Il Direttore Artistico del Festival di Sanremo 2022 ha parlato della presenza degli haters sui social ma non solo, ha anche dato una risposta ai rumors circolati negli ultimi giorni sulla presunta partecipazione della bella Simona Ventura al Festival.

Amadeus alla conferenza stampa di presentazione di Sanremo contro gli haters

E’ il terzo anno consecutivo a Sanremo per Amadeus. Il Direttore Artistico del noto Festival della Musica Italiana poco prima che andasse in onda la prima puntata ha preso parte alla conferenza stampa pre-Sanremo nel corso della quale ha affrontato vari argomenti e trattato anche delle tematiche piuttosto importanti. Nello specifico il conduttore ha fatto riferimento alla presenza sul web e sui social degli haters che non perdono mai l’occasione di insultare. “Ci sono troppi haters, c’è troppo bullismo anche da questo punto di vista. Dobbiamo smetterla di insultare o di farci insultare. Ognuno ha libertà di vestirsi, pensare e dire quello che vuole senza che qualcuno lo insulti”, queste di preciso le sue parole.

La questione votazioni al Festival di Sanremo

Uno degli argomenti maggiormente discussi, e sul quale molte persone si pongono delle domande, è quello relativo alle modalità di votazione previste. Anche in occasione di questa nuova edizione del Festival della Canzone Italiana sono stati in tanti a porsi delle domande. E proprio a proposito di ciò Amadeus si è espresso facendo riferimento a quello che è il vasto mondo dei social. Un mondo dove sono presenti tante persone che hanno la libertà di votare l’artista che più preferiscono. “I social possono votare gli artisti che preferiscono. Non credo siano un partito, è gente pensante, può pensare per un proprio idolo o per altri. C’è un grande affetto per quel cantante ma non direi che chi ha 1 milione di followers ottiene 1 milione di voti” , queste le parole espresse da Amadeus.

Simona Ventura al Festival di Sanremo 2022?

Amadeus ha poi concluso il suo intervento alla conferenza stampa pre-Festival mettendo un freno a delle voci circolate negli ultimi giorni e riguardanti la celebre conduttrice Simona Ventura. Secondo alcuni infatti la donna sarà una delle presenze fisse delle varie serate ma ecco che lo stesso Amadeus è intervenuto precisando “Non è previsto un suo coinvolgimento, ma è un’amica e spero venga a salutare”.