Giacomo Urtis fa altre rivelazioni su Fabrizio Corona e lui commenta sul web

0 SHARES Condividi Tweet

Giacomo Urtis oltre ad essere un medico piuttosto rinomato soprattutto tra i vip è anche un noto personaggio dello spettacolo italiano. E’ stato recentemente un concorrente della sesta edizione del Grande fratello vip condotto da Alfonso Signorini. E’ entrato in casa in coppia con Valeria Marini e insieme sono rimasti in gioco per diverse settimane. Ad ogni modo, durante la sua permanenza all’interno della casa sembra che Giacomo abbia svelato un qualcosa che fino a quel momento era rimasto segreto. Giacomo, infatti, sembra aver ammesso di aver avuto una storia con un certo Fabrizio, e tutti hanno subito pensato a Fabrizio Corona. Quest’ultimo, attraverso le sue storie su Instagram, sembra abbia in qualche modo confermato la versione di Urtis. Adesso, il chirurgo è tornato a parlare del suo rapporto con l’ex re dei Paparazzi e lo ha fatto nel salotto di Verissimo, da Silvia Toffanin. Ma cosa ha dichiarato?

Giacomo Urtis a Verissimo parla del suo rapporto con Fabrizio Corona

Nel salotto di Silvia Toffanin, l’ex gieffino sembra sia tornato a parlare del suo rapporto con Fabrizio Corona. La conduttrice nello specifico sembra abbia cercato di approfondire e gli abbia chiesto qualche notizia in più riguardo questa relazione.“Ho detto certe cose e nemmeno me ne sono accorto, avevo bevuto un po’ di vino. Fabrizio è stato una persona importante per me, lo è ancora e mi ha anche aiutato molto. Posso dire che mi sono innamorato di lui, della sua personalità. Diciamo che è un uomo indubbiamente affascinante. La nostra era un’amicizia speciale. L’ho conosciuto che stava ancora con Nina Moric“. Queste le parole del chirurgo, che a quanto pare sono tanto piaciute a Fabrizio Corona.

Fabrizio risponde sui social e pubblica un messaggio

Fabrizio, infatti, sembra che nella mattinata di oggi abbia pubblicato alcune storie su Instagram, sottolineando proprio come per lui le parole di Giacomo siano state molto importanti. “Volo. A volte bisogna ascoltare al posto di guardare e basta. Le sue sono parole profonde“, questo quanto dichiarato dall’ex re dei paparazzi che ha anche condiviso sul suo profilo Instagram una foto di Giacomo all’interno di casa sua. Questo ha voluto dire soltanto una cosa, ovvero che la loro amicizia continua ancora oggi a distanza di tanti anni.

Vecchie dichiarazioni di Giacomo sul rapporto con Corona

“Io per Fabry provo un affetto enorme, come se fosse un mio familiare, addirittura un compagno, il mio fidanzato. Sono legato a quest’uomo da quando stava con Nina Moric. Se sono innamorato? Lo sono della sua figura, diciamo che è il mio uomo ideale, credo che tutti potrebbero amarlo. In privato ci chiamiamo ‘tato’, ‘tatino’, ‘tatoski’ e con tutti questi nomignoli. Ci lega un grande affetto e tanta stima. Se mi sono immaginato al posto delle sue compagne? Sì certo che è successo“. Queste ancora le dichiarazioni di Giacomo, rilasciate un po’ di tempo fa.