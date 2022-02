Festival di Sanremo 2022, Amadeus su Orietta Berti “Ogni sera …”

0 SHARES Condividi Tweet

Orietta Berti è una nota cantante la quale in questi ultimi tempi sembra sia tornata alla ribalta, essendo presente spesso in varie trasmissioni televisive. Lo scorso anno ha preso parte al Festival di Sanremo, dove ha ottenuto un successo strepitoso e da quel momento non si è più fermato. Ad ogni modo, dallo scorso anno Orietta non si è più fermata ed ha continuato ad ottenere un successo strepitoso, soprattutto dopo aver presentato il brano Mille insieme a Fedez e Achille Lauro, che è diventato un vero e proprio tormentone. Proprio in queste ore, sembra che la nota cantante abbia fatto una confessione. “Anche io sarò sul palco”, avrebbe confessato l’artista. Ma di che palco si tratta?

Orietta Berti, la confessione dell’artista a poche ore dall’inizio della 72esima edizione del Festival di Sanremo

Orietta Berti in queste ore sembra aver confessato che quest’anno sarà la protagonista di un Festival molto importante, ovvero la Costa Toscana. Si tratterebbe di una manifestazione piuttosto nota e tanto voluta da Amadeus. Questo è quanto confessato dalla Berti che ha parlato dunque di questa avventura che si accinge a vivere insieme ad un noto cantante, Fabio Rovazzi.

La confessione dell’artista sulla partecipazione al Festival, la Costa Toscana

“Ogni sera verranno qui a trovarci ospiti appena usciti dall’Ariston e canteranno, improvviseranno, insomma faremo spettacolo insieme. Aspetto qui i cantanti insieme a Fabio Rovazzi, sabato sera tocca a noi fare il percorso inverso e andare all’Ariston”. Queste le parole dichiarate dall’artista. Orietta è una grande artista e di certo vanta tanti successi. Ha preso parte tante volte al Festival di Sanremo in diverse occasioni ed anche lo scorso anno, ottenendo un grande successo. Nel corso dell’intervista pare abbia parlato anche di questo.

E sul Festival di Sanremo, l’artista racconta alcuni aneddoti

“Ho cantato a Sanremo nel 1967, quando morì Luigi Tenco. Uno dei momenti più tristi della mia carriera”. Queste le parole dichiarate da Orietta Berti nel corso di una intervista che ha rilasciato a Il Giornale. Ad ogni modo, è stata questa per la cantante un’occasione per rassicurare tutti i suoi fan, dicendo di non voler abbandonare il mondo dello spettacolo. “Non ho mai pensato al ritiro”, queste ancora le sue parole che sicuramente avranno fatto tanto felice i suoi tantissimi fan.