La Sposa, Giorgio Marchesi nei panni di Italo Bassi senza freni su Serena Rossi “Lei è una …”

0 SHARES Condividi Tweet

In queste settimane su Rai 1 è andata in onda una fiction molto interessante che ha appassionato davvero milioni di telespettatori italiani. Stiamo parlando della fiction La Sposa, la cui ultima puntata è andata in onda domenica 30 gennaio 2022. Si è trattato di un grande successo, grazie anche al cast d’eccezione cha visto la partecipazione di Giorgio Marchesi, che ha interpretato il personaggio di Italo Bassi e Serena Rossi che ovviamente è stata la protagonista assoluta di questa fiction. Ad ogni modo, in questi giorni a parlare è stato proprio lui Giorgio Marchesi, il quale si è espresso anche sulla sua collega. Ma cosa ha dichiarato?

La sposa, grande successo per la fiction di casa Rai con Serena Rossi e Giorgio Marchesi

In queste settimane, è andata in onda una fiction su Rai 1 ogni domenica sera e che si è conclusa lo scorso 30 gennaio 2022. In questi giorni uno dei protagonisti della fiction ovvero Giorgio Marchesi ha rilasciato un’intervista molto interessante e sembra abbia parlato di questa esperienza ed abbia espresso il suo punto di vista sulla collega Serena.

Marchesi parla di Serena Rossi e confessa come è stato lavorare insieme a lei

“Lavorare con Serena Rossi è stata un’esperienza bellissima e non lo dico per opportunità. Serena è un’attrice strepitosa e generosa, nonché una donna eccezionale, sorridente, solare, molto dolce e non è così scontato la mattina presto, mentre sei al trucco, sentire la sua voce meravigliosa che intona le più belle canzoni italiane”. Queste le parole di Giorgio che ha ammesso di aver avuto delle difficoltà nell’interpretare Italo Bassi.

Le difficoltà incontrate dall’attore per interpretare al meglio Italo Bassi

Ha dovuto lavorare molto per poter esprimere al meglio le varie sfumature del personaggio.” E’ stato difficile trovare quel ‘nero’ che lo caratterizza, imprimergli quella malinconia costante che porta con sé e che è piuttosto lontana dal mio modo di essere”. Queste ancora le parole dell’attore parlando del personaggio da lui interpretato, Italo Bassi.“Non è stato facile, anche se, sia io che Serena Rossi, non ci siamo tirati indietro in nessuna situazione”. Così Giorgio ha concluso la sua intervista. Proprio nell’ultima puntata, Giorgio ha lasciato per sempre il suo personaggio, una fine che non è affatto piaciuta a gran parte dei telespettatori.