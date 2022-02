Sabrina Ferilli, Tommaso Zorzi senza freni su di lei “Una sera …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sabrina Ferilli è stata la co-conduttrice di questa ultima serata del Festival di Sanremo. La sua presenza sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus è stata parecchio gradita e l’attrice ha avuto un grandissimo successo. Si è presentata con la sua massima spontaneità, bellezza, fascino ed eleganza e non ha assolutamente deluso le aspettative di nessuno. E’ stata la protagonista dell’ultima serata di ieri del Festival di Sanremo, voluta da Amadeus ma ancora di più dal figlio di quest’ultimo che ha consigliato al papà di sceglierla.

Sanremo 2022, tutti pazzi per Sabrina Ferilli

Nel corso della puntata, Sabrina si è esibita in un “monologo” molto particolare, durato solo 5 minuti con il quale ha affrontato diversi temi, non trattandone nessuno nel dettaglio. Ad ogni modo, sui social tutti hanno voluto omaggiarla e congratularsi con lei per questo successo. In tanti hanno voluto sottolineare il fatto di essere una brava attrice, ma soprattutto umile e sempre ironica.

Tommaso Zorzi sui social elogia Sabrina e racconta come è nata la loro amicizia

A parlare tra tutti è stato l’ex vincitore del Grande fratello vip, ovvero Tommaso Zorzi. Quest’ultimo, subito dopo il monologo della conduttrice ha pubblicato diverse storie su Instagram ed ha raccontato il rapporto di amicizia che lo lega alla nota attrice. Sembra che i due si siano sentiti inizialmente su Instagram e subito dopo pare che Sabrina lo abbia invitato a cena. “La nostra amicizia è nata su Instagram e una sera, sapendo che ero a Roma, mi fa: “Che vieni a cena Tommà?”. Ovviamente Tommaso ha accettato immediatamente. In quell’occasione Tommaso ha avuto modo di poter conoscere l’attrice e capire quanto fosse simpatica non soltanto sotto i riflettori ma anche nel privato.

Una cena speciale per Zorzi e la Ferilli

“La sua umiltà, il suo rispetto, la sua professionalità, la sua intelligenza, la sia ironia ti travolgono. Davanti alle telecamere, come dietro. Allo stesso modo“. Questo ancora quanto sottolineato dall’ex vincitore del Grande fratello vip che ha aggiunto “Dovremmo tutti rubarci un pezzo di Sabrina. Perchè è così che si fa“. Insomma, Tommaso ha elogiato l’attrice non soltanto come attrice ma anche come persona. Poi ha svelato ancora un aneddoto riguardo quella famosa cena, dicendo che entrambi hanno mangiato spaghetti alle vongole, polpette e insalata. “E mi ha mandato a casa con una marmellata che fa lei”, ha concluso Tommaso che ha voluto condividere con tutti questa esperienza.