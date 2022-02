Sanremo 2022, Mara Venier decide di parlare “Ma perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

SI è concluso il Festival di Sanremo 2022 e sembra che sia stato davvero un grande successo. I vincitori sono stati Mahmood e Blanco con il loro brano intitolato Brividi che sembra abbia colpito nel segno sin dalla prima volta che i due si sono esibiti sul palco. Ad ogni modo, c’è una cosa che ha colpito tutti ed è stato il fatto che Mara Venier, è stata nominata praticamente ogni sera ed ancora di più nella serata di ieri. Tutti i cantanti ed anche i suoi colleghi la amano, così come il pubblico italiano e su questo non c’è alcun dubbio.

Sanremo 2022, Mara Venier salutata e tirata in ballo da tutti i cantanti in gara

Proprio nel corso della puntata finale, andata in onda ieri sera sabato 5 febbraio 2022 sembra proprio che Mara sia stata nominata praticamente da quasi tutti i cantanti in gara. Anche Sabrina Ferilli, ad un certo punto si è rivolta alla conduttrice, presente in prima linea, chiedendole il perchè avesse cambiato look alla fine. Sembrerebbe che le due si fossero sentite prima dell’inizio della puntata e Mara pare le avesse detto che avrebbe indossato un abito fucsia ma poi invece si è presentata con un abito bianco. “Ma dov’è zia Mara. Mi avevi detto un abito fucsia, sei vestita di bianco. Non ti vedevo mica..”. Così l’attrice ha scherzato con la sua grande amica Mara Venier. Sabrina poi, al termine del suo “monologo”, è scesa giù tra il pubblico per abbracciare il figlio di Amadeus che pare l’abbia consigliata al padre per sceglierla come co-conduttrice del Festival. I due si sono fatti anche un selfie.

L’abbraccio di Michele Bravi, la Venier visibilmente commossa

Ma questo non è stato l’unico momento in cui Mara è stata tirata in ballo, perchè quasi tutti i cantanti per via del Fantasaremo hanno salutato la conduttrice. Michele Bravi però, non soltanto l’ha nominata ma è anche corso da lei per abbracciarla. “Zia Mara non vedo l’ora di venire da te domani“. Anche Mara è stata felicissima di ricevere tutto questo affetto ed è anche apparsa visibilmente emozionata.

La conduttrice si chiede “Perchè mi salutano?”, ecco la spiegazione

Intanto in molti parlano del fatto che Mara Venier sia stata salutata praticamente da tutti e sui social #ziaMara è andato anche in tendenza. Come abbiamo anticipato, la spiegazione è il Fantasanremo. “Ma perchè mi salutano? hanno tutti una zia che si chiama Mara?”, avrebbe detto la conduttrice nel corso di una diretta su Instagram. A spiegare come stanno le cose è stato Davide Maggio. “E’ il FantaSanremo, poi ti spiego“. Insomma, vuoi o non vuoi, la Venier è stata protagonista di questo Festival di Sanremo 2022.