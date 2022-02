Oggi è un altro giorno, Serena Bortone chiede scusa a Michele Bravi “Gli ho fatto sapere che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nei giorni scorsi si è tanto parlato di quanto successo durante una puntata di Oggi è un altro giorno tra Serena Bortone e Michele Bravi. Nello specifico la presentatrice, sicuramente senza volerlo, ha rivolto all’artista una domanda che in un primo momento ha lasciato Michele Bravi senza parole e successivamente ha scatenato una vera e propria polemica sui social. A distanza di qualche giorno proprio la conduttrice è tornata a parlare di quanto accaduto rivolgendo al giovane artista delle scuse pubbliche.

La domanda di Serena Bortone che ha messo in imbarazzo Michele Bravi

Nel corso della settimana in cui è andata in onda su Rai 1 il 72esimo Festival di Sanremo sono stati diversi gli artisti ospitati nel programma condotto da Serena Bortone ovvero Oggi è un altro giorno. Tra gli ospiti in questione anche Michele Bravi, ma è stata proprio in tale occasione che la conduttrice ha commesso una gaffe a causa della quale è finita al centro di una grossa polemica. Serena Bortone, in riferimento a quanto accaduto qualche anno fa a Michele Bravi rimasto coinvolto in un terribile incidente a seguito del quale una donna ha perso la vita, avrebbe chiesto all’artista come è riuscito a superare questo terribile momento.

Michele Bravi in imbarazzo e i fan agguerriti sui social

Tale domanda ha molto sorpreso Michele Bravi rimasto senza parole. Il giovane artista, che ha davvero sofferto molto per quanto successo tanto da essersi allontanato anche dal mondo della musica per un po’ di tempo, ha però deciso di non rispondere a tale domanda. Al contrario il cantante avrebbe evitato l’argomento affermando di volere parlare soltanto di musica. Quanto accaduto a Oltre è un altro giorno ha però fatto tanto arrabbiare i fan di Michele Bravi che sui social hanno dato vita ad una vera e propria polemica. I fan dell’artista hanno infatti accusato Serena Bortone di avere avuto poca sensibilità nei confronti del cantante.

Serena Bortone chiede scusa a Michele Bravi

A distanza di qualche giorno Serena Bortone ha deciso di rompere il silenzio e commentare quanto accaduto. Ma soprattutto non ha perso l’occasione per rivolgere all’artista delle scuse pubbliche. “Michele è un ragazzo estremamente sensibile e infatti mi dispiace se posso averlo ferito”, sono state queste di preciso le parole espresse dalla Bortone che ha poi proseguito “Mi dispiace se si sia offeso, se l’ho ferito. Non lo faccio mai nella vita, ma questo lui lo sa e glie l’ho fatto sapere”.