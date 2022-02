Amici, LDA raccomandato e Gigi D’Alessio dice: “Non sarebbe …”

0 SHARES Condividi Tweet

Uno dei ragazzi più amati della scuola di Amici è Luca D’Alessio, figlio del famosissimo Gigi D’Alessio da poco diventato papà per la quinta volta. Proprio Gigi si è recentemente espresso sulla partecipazione del figlio al noto talent show di Canale 5 facendo anche delle particolari rivelazioni. Ma esattamente, quali sono state le sue parole?

Grande successo per Luca D’Alessio ad Amici

Luca D’Alessio è entrato nella scuola di Amici come un normalissimo ragazzo amante della musica desideroso di intraprendere una carriera da cantante. Solamente dopo l’ingresso nel talent show di Canale 5 ha rivelato quella che è la sua origine e chi è il suo famoso papà. Luca D’Alessio, conosciuto in arte come LDA, è infatti il figlio di Gigi D’Alessio e da quando si trova nella scuola di Amici ha già ottenuto moltissimi successi. Il giovane infatti è stato in vetta alle classifiche con il brano ‘Quello che fa male’ riuscendo ad ottenere davvero importanti risultati. Tra padre e figlio vi è davvero uno splendido rapporto di affetto e di stima e proprio Gigi D’Alessio di recente ha commentato l’esperienza del figlio nel programma condotto dalla De Filippi.

Intervistato da FanPage Gigi D’Alessio ha commentato l’esperienza del figlio Luca ad Amici affermando “Lo sto guardando e apprezzando, senza invadere il suo campo, senza chiamare nessuno. Niente. E’ tutta farina del suo sacco perchè non sarebbe giusto nei confronti degli altri”. Gigi D’Alessio ha poi proseguito affermando “A me fa piacere se lui sbatte la testa al muro, perchè è quello che ti fa crescere. Sapeste quanti muri ho rotto io con la testa. Nel nostro lavoro nessuno ti deve regalare nulla. Nel mio caso è stato così. Noi del Sud dobbiamo sempre lavorare di più per ottenere qualcosa”.

Gigi D’Alessio orgoglioso del figlio Luca: “Lo sto vedendo crescere in modo sano”

Gigi D’Alessio, che lo scorso 24 gennaio è diventato papà per la quinta volta, ha poi continuato l’intervista rilasciata a FanPage rivelando che è importante che il figlio faccia il suo percorso e ottenga delle soddisfazioni ma anche delle delusioni. Gigi, che ha precisato di non vedere il figlio dal mese di settembre, ha poi continuato affermando “Luca è chiuso in una casa, senza fare nemmeno un reato”. Ovviamente tali parole il celebre artista le ha pronunciate sorridendo. D’Alessio ha poi proseguito “E’ chiuso ad Amici. Sono contento però perché ha imparato a cucinare, a rifare il letto, quella è una scuola anche di formazione. Per me è importante che stiano scoprendo Luca com’è. Lo sto vedendo crescere in modo sano”. Insomma, queste sono le parole espresse da un papà orgoglioso del figlio e del lavoro da lui svolto.