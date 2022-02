Amici, Alessandra Celentano una furia contro Raimondo Todaro: “Sei un cafone e …”

0 SHARES Condividi Tweet

Chi segue il noto talent di Canale 5 ovvero Amici sa bene quanto Alessandra Celentano e Raimondo Todaro non vadano d’accordo. I due insegnanti infatti si sono più volte scontrati e lo stesso è accaduto proprio nel corso dell’ultima puntata andata in onda. I due colleghi anche in questa occasione non si sono risparmiati accuse e parole grosse, ma per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Nuovo scontro ad Amici tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro

E’ andata in onda la scorsa domenica una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, il celebre talent show di Canale 5 all’interno del quale cantanti e ballerini si sfidano per mettere in risalto il proprio talento. Ad un certo punto però sarebbe accaduto qualcosa che ancora una volta ha acceso la scintilla tra la maestra Alessandra Celentano e il collega Raimondo Todaro. Tutto ha avuto inizio in seguito alla decisione della maestra di mandare in sfida il ballerino Mattia che ancora dopo l’infortunio subito non sembrerebbe essersi ripreso. “Esatto, ho in mente una sfida, facciamo scendere Mattia. Devo ancora scegliere il candidato“, queste le parole della maestra e alle quali proprio il ballerino ha replicato “Ho avuto un infortunio, sono stato una settimana con le stampelle, ma sto meglio. Mi sono un po’ ripreso, anche se non riesco ancora a muovere il piede perfettamente. Per questo ho chiesto se fosse possibile aspettare qualche giorno. Anche perché uscire con una sfida dove non ho potuto dare il meglio di me, mi dispiacerebbe molto”.

Todaro contro la collega

Alle parole del ballerino sono poi seguite quelle del suo maestro Raimondo Todaro che ha duramente attaccato la collega rivolgendole anche delle dure accuse. Secondo il ballerino infatti la Celentano avrebbe scelto di mandare in sfida Mattia proprio perché al momento non tanto in forze. “Cara Alessandra, sono sincero, trovo questa proposta di sfida una roba davvero imbarazzante, per non usare altri termini”, queste le parole con cui Todaro ha iniziato il suo intervento. Il maestro ha poi proseguito affermando che proprio Mattia al 100% delle sue forze nella fase serale del talent sarebbe sicuramente “pericoloso” e quindi questo sarebbe il motivo per il quale avrebbe scelto di mandarlo in sfida. “Sei imbarazzante e te lo ripeto. Dici delle grandi baggianate basta. Dici tante ca**ate. Io al posto tuo mi affosserei”, ha poi concluso Todaro.

La risposta della maestra Celentano

“Mamma mia che esternazioni orrende! Tu pensi sul serio queste cose di me? Quindi credi che io sia una vile e vigliacca. Ascolta, io trovo imbarazzante che lui sia qui da mesi a non fare nulla e chiede sempre settimane in più per le sfide”. Con queste parole Alessandra Celentano ha iniziato il suo intervento. La maestra ha poi voluto precisare che Mattia è sempre pronto per la sua esibizione ma quando si parla di gare e sfide non si sentirebbe ancora bene per affrontarle. “Tu Raimondo ti permetti di dire cose pesanti“, ha continuato la Celentano che ha poi concluso “Sei tu che sei imbarazzante e discrimini lui con gli altri. Fammi finire di parlare, sei un cafone! Un vero cafone. Sei un cafone e uno che dice cose terrificanti” . Come si è risolta la discussione? Alessandra Celentano ha deciso di annullare la sfida ritenendo che non proverebbe gusto nel vedere Mattia eliminato perchè senza forze.