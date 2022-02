Sanremo, Sabrina Ferilli dopo la polemica con Amadeus decide di …

0 SHARES Condividi Tweet

Per la quinta ed ultima serata del Festival di Sanremo, la co-conduttrice di Amadeus è stata lei, una delle attrici più amate di sempre ovvero Sabrina Ferilli. Sul finire della puntata sembra che sia letteralmente scoppiato un caso, dopo che molti telespettatori hanno ascoltato un fuorionda della stessa Sabrina che pare stesse insultando qualcuno. Da quel momento è scoppiato un vero e proprio caso che in teoria dovrebbe essersi concluso, ma che ha comunque lasciato tanti dubbi.



Sanremo 2022, sul finire della serata un fuorionda di Sabrina Ferilli fa nascere la polemica

Ad un certo punto della serata, si è sentita nello specifico una frase “Pezzo di merda”, ma pare che non si sia capito a chi l’attrice si rivolgesse, ovvero se ad Amadeus o qualche altro. Successivamente si sarebbe anche sentito un “Nun ce sto“, parole pronunciate sempre da Sabrina. Insomma, parole che hanno fatto intendere che fosse accaduto qualcosa dietro le quinte e subito dopo la puntata non si è fatto altro che parlare di questo “caso”.

Amadeus cerca di smorzare il caso e da la sua spiegazione

All’indomani della puntata, sembra che lo stesso Amadeus venuto a conoscenza di questo “caso”, in conferenza stampa sembra abbia voluto in qualche modo fare un chiarimento. «Con Sabrina Ferilli non c’è stato nessun nervosismo. Lei è simpaticissima e non è mai stata nervosa ieri. È sempre voluta rimanere su uno sgabello e dietro le quinte, dove parlava con tutti, con il suo linguaggio colorito. Questa espressione che mi dite si sia sentita era riferita sicuramente a qualcosa che accadeva dietro le quinte». Queste le parole pronunciate da Amadeus nel corso della conferenza stampa dopo la fine del Festival spiegando in questo modo l’accaduto. «Mi hanno scritto ora i miei autori che lei era inciampata su un cavo nel dietro le quinte ed è andata avanti cinque minuti a dire qualsiasi cosa. Ma ce l’aveva con il cavo, non con una persona». Queste ancora le parole del conduttore.

Le parole di Sabrina Ferilli per chiudere “il caso”

Tuttavia la spiegazione di Amadeus non ha convinto tutti. A cercare di chiudere questa vicenda, è stata la stessa Sabrina che nella giornata di ieri ha pubblicato un post molto chiaro. «Grazie a tutti, a tutta l’organizzazione Rai e sanremorai, a tutti gli autori e i tecnici, ma soprattutto grazie a te giovanna_e_amadeus, ti voglio bene ❤️ #Sanremo2022». Queste le parole di Sabrina, con le quali ha cercato di mettere fine alle polemiche.