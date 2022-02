Grande fratello vip, Manila Nazzaro frase choc su Nicola Pisu che risponde e la asfalta

0 SHARES Condividi Tweet

Da una settimana esatta il Grande fratello vip non va in onda. E’ saltata la puntata del venerdì, perché come tutti sappiamo è stata la settimana di Sanremo 2022. Di conseguenza Mediaset ha deciso di non “bruciare” una puntata del reality e rinviare tutto a lunedì, oggi 7 febbraio 2022. Ad ogni modo, in settimane in casa è accaduto praticamente di tutto. Nello specifico, ci sarebbe stato un vero e proprio botta e risposta molto pungente tra una gieffina, ovvero Manila Nazzaro ed un ex concorrente, ovvero Nicola Pisu. Ma cosa è accaduto tra i due, visto che tra l’altro Nicola è uscito dalla casa già diversi mesi fa? Facciamo chiarezza.

Grande fratello vip 6, Miriana Trevisan torna a parlare di Nicola Pisu e del loro rapporto in casa

E’ ancora tempo di polemiche all’interno della casa più spiata d’Italia. A finire al centro della bufera questa volta, lei, l’ex Miss Italia Manila che avrebbe pronunciato una frase davvero molto forte nei confronti di Nicola Pisu, il quale non ha perso tempo nel replicare, utilizzando dei toni piuttosto tesi. Tutto è nato sabato sera, quando all’interno della casa si è organizzata la classica festa del fine settimane. Durante la serata Miriana Trevisan pare abbia voluto parlare del rapporto che lei stessa ha intrecciato con Nicola Pisu all’interno della casa che come sappiamo è stato piuttosto altalenante ed alla fine è finito nel peggiore dei modi. “Meriti un uomo che ti tratti male“, è stata questa una delle ultime frasi riferite da Nicola a Miriana che sicuramente hanno lasciato tutti senza parole.

“Ci sono state delle cose che non mi sono piaciute sue. Lo so che non è stato bello. Poi soprattutto come sempre, quella roba brutta che ha fatto in confessionale. Sì dai quando durante le nomination ti ha votata e ha detto ‘speriamo che trovi uomini che…’Cioè Miri lì ha toccato il fondo e per me puoi morire affogato. Lì proprio metti un muro. Quando un uomo ti dice una cosa del genere è la fine boom, basta ed è bene così. Ti disse che meritavi un uomo che ti trattasse male, è stata una cosa brutta senza giustificazioni. Quella li è stata brutta, ha toccato il fondo”. Queste le parole dichiarate da Manila, durante la conversazione con Miriana. Ad ogni modo, se il pensiero dell’ex Miss Italia sarebbe potuto essere condiviso da tanti, a molti non è proprio piaciuta la frase “puoi morire affogato“. Per questo motivo sui social la donna è stata parecchio criticata.

La risposta di Nicola Pisu non tarda ad arrivare

Anche Nicola in qualche modo ha voluto commentare l’accaduto pubblicando un post molto lungo, ma soprattutto al veleno. “Guardo una vecchia foto e di quella Miss Italia che ha conquistato il cuore di mio nonno e di tutti gli italiani per la bellezza dei valori che aveva saputo incarnare, oggi non ritrovo più nulla. Incredulo ti ascolto. Mai avrei immaginato che proprio tu mi avresti augurato di “morire affogato. Questa frase dimostra che la violenza non ha genere e che sull’educazione al rispetto delle differenze e della parità, c’è ancora molta strada da fare. Perché il centro di tutto, cara Manila, non sono i maschi o le femmine, ma la persona. E la persona che vedo davanti a me, non la riconosco più. Le parole pesano e possono essere pietre, tanto più se dette da chi riveste il ruolo di madre e di personaggio pubblico, e che dovrebbe sentire una responsabilità ancora maggiore per i messaggi di cui si fa portavoce”.Possibile che non ti accorgi nemmeno che sono proprio parole così che spesso ‘armano’ le mani degli uomini violenti? Cara Manila, il tema della violenza sulle donne è troppo serio e complesso per essere sacrificato in tv in nome degli ascolti“.