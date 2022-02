Verissimo, Elisabetta Gregoraci ospite con il figlio Nathan Falco che si infastidisce per le domande di Silvia Toffanin

0 SHARES Condividi Tweet

Nella giornata di ieri, domenica 6 febbraio 2022 Silvia Toffanin a Verissimo ha ospitato Elisabetta Gregoraci e suo figlio Nathan Falco. Quest’ultimo è l’unico figlio di Elisabetta, avuto dalla relazione con Flavio Briatore uno degli uomini più influenti al mondo. Il giovane per la prima volta è stato protagonista di un’intervista, seppur in compagnia della sua mamma e sembra abbia dimostrato di essere molto divertente ed anche parecchio maturo. Ad un certo punto, seppur con ironia, sembra che il ragazzino abbia mostrato un pò di insofferenza nei confronti della conduttrice, seppur in modo ironico. Ma cosa è accaduto?

Verissimo, Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco ospiti di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin nella giornata di ieri ha ospitato nel salotto di Verissimo Elisabetta Gregoraci ed il figlio Nathan Falco. Ad ogni modo, sembra proprio che qualche domanda posta dalla conduttrice, abbia indispettito il ragazzino che lo ha anche palesato. A non andar giù a Nathan è stata la domanda posta dalla Toffanin che voleva sapere se il ragazzino avesse una fidanzatina. Dopo aver detto qualche parola, alla fine il figlio di Flavio Briatore ha lasciato intendere di non aver gradito la domanda e che avrebbe preferito di certo cambiare argomento.

Il ragazzino stizzito dalle domande della Toffanin “Aaaahh ste domande”

“La fidanzatina ce l’hai?”, avrebbe chiesto Silvia, domanda che ha infastidito Nathan che ha risposto “Aaaaah ste domande..”. A quel punto Silvia, dopo essere scoppiata a ridere avrebbe detto “Guarda che le mamme sono tutte così”. Nathan però sembra abbia spiazzato tutti con la sua risposta, dicendo “Mi dissocio“.

Ritorno di fiamma tra Elisabetta e Flavio Briatore?

Poi, la conduttrice avrebbe chiesto se gli piacerebbe avere un fratellino o una sorellina, ma a quanto pare Nathan sembra avere le idee chiare al riguardo. “Vuole stare solo, da tempo me lo dice“, ha dichiarato Elisabetta. Si è anche parlato poi, di un possibile ritorno di fiamma tra Elisabetta e Flavio. “No, mi stufo anche di ripetere le cose a pappagallo. Dicono ritorno di fiamma perché passiamo molto tempo insieme. Vacanze, feste ed eventi li trascorriamo assieme perché nostro figlio è la nostra priorità. Non è facile trovare un equilibrio, abbiamo lavorato per trovarlo”.Questa la risposta della showgirl che ancora per l’ennesima volta ha confermato di non aver nessuna relazione con l’ex marito.