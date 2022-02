Domenica In, Gianni Morandi e Teo Teocoli scatenano il caos in Rai …

0 SHARES Condividi Tweet

Domenica scorsa, subito dopo la finale del Festival di Sanremo è andata in onda la puntata speciale di Domenica In condotto da Mara Venier e trasmessa direttamente dal teatro Ariston. Nel corso della puntata si sono esibiti tutti i cantanti che hanno preso parte a questa 72esima edizione, che hanno regalato ancora una volta i loro più grandi successi al pubblico italiano. Proprio sul finire della puntata, ecco che sarebbe accaduto qualcosa di imprevisto.

Domenica In in diretta dal Teatro Ariston dopo Sanremo 2022

Tutto è successo quando è entrato in studio Gianni Morandi per cantare il brano che ha presentato al Festival di Sanremo in questa 72esima edizione e che ha avuto un grande successo, piazzandosi al terzo posto. Sembra che improvvisamente Gianni abbia avuto una sorta di raptus e abbia baciato sulla bocca la conduttrice Mara Venier, lasciandola completamente senza parole. Ma Gianni non è stato l’unico ad aver avuto questo raptus.

Gianni Morandi sale sul palco e colto da un raptus si getta tra le braccia di Mara Venier e la bacia in bocca

Ebbene, come abbiamo avuto modo di anticipare nella giornata di domenica è andata in onda la puntata speciale di Domenica in dal teatro Ariston. Sul finire della puntata è entrato in studio Gianni Morandi che ha iniziato a scherzare con Mara Venier. Ad un certo punto, però, Gianni sarebbe stato preso da un raptus ed ha baciato Mara Venier che ovviamente è rimasta completamente senza parole. “Io e te abbiamo fatto un film insieme”, avrebbe detto Gianni Morandi ridendo e scherzando, cercando di giustificare questo suo gesto. Ad ogni modo, come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che ad un certo punto anche Teo Teocoli, presente tra gli opinionisti e giornalisti, si sarebbe alzato e sarebbe corso contro Mara per baciarla.

Segue Teo Teocoli, secondo bacio per la conduttrice incredula

“Abbiamo fatto una fiction insieme“, queste le parole di Teo che poi si è gettato tra le braccia della conduttrice baciandola sulla bocca. A quel punto si sarebbe alzato anche Christian De Sica, ma a quel punto Mara ha evitato questo ennesimo bacio ed ha iniziato a correre sul palco dell’Ariston trovando riparo tra le braccia di Gianni Morandi. Insomma, una gag molto divertente che però, ha messo in imbarazzo Mara Venier che sicuramente è rimasta completamente senza parole.