Sanremo 2023 condotto ancora da Amadeus e lui risponde: “Domani sono …”

Si è appena conclusa questa speciale edizione del Festival di Sanremo 2022, che ha visto la vittoria di Mahmood e Blanco, con il brano intitolato Brividi. Ad ogni modo, neanche tempo di concludere questa edizione, si parla già del prossimo Festival e pare che sia già arrivata la proposta ufficiale da parte della Rai per Amadeus. Il conduttore però, in conferenza stampa sembra non abbia dato nessuna risposta certa, ma in qualche modo avrebbe lasciato qualche speranza. Ma cosa ha dichiarato Amadeus?

Festival 2023, la Rai ufficializza la proposta ad Amadeus per il quarto anno consecutivo

Ebbene, Amadeus in questi giorni ha condotto un grande Festival di Sanremo ottenendo dei risultati davvero molto importanti. E’ stato il Festival “dei brividi“, così come lo ha definito lo stesso Amadeus e sembra proprio che anche quest’anno il conduttore abbia colpito nel segno. La proposta della Rai, come abbiamo avuto modo di anticipare, è arrivata. Il conduttore in conferenza stampa però avrebbe detto di essere onorato ma di non sapere se effettivamente accetterà o meno.

Il conduttore non rifiuta ma nemmeno conferma, ecco le sue parole in conferenza stampa

“Sono onorato della proposta dell’AD Fuortes ma ne parleremo. Sanremo è un lavoro molto lungo e dobbiamo pensarci a mente fredda. Domani sono in diretta con I Soliti Ignoti… Ma avremo modo di parlarne, magari anche di altri progetti”. Queste le parole di Amadeus che sicuramente hanno fatto ben intendere che potrebbe esserci la possibilità di un nuovo Festival da lui condotto.

Le parole di Carlo Fuortes “Squadra che vince non si cambia”

Nel contempo Carlo Fuortes, l’AD Rai sembra abbia parlato di “squadra che vince non si cambia” ed effettivamente per la Rai è stato un grande successo, soprattutto perchè Amadeus ha riportato grande gioia sul palco ed ha catturato l’attenzione di milioni di italiani che sono rimasti per cinque sere incollati davanti alla televisione. “Amadeus a Sanremo 2023? Mi atterrei a una metafora calcistica: squadra che vince non si tocca” . Questo quanto dichiarato da Fuortes , il quale avrebbe ancora aggiunto “Sarebbe folle non partire da questa idea, ma il primo a volerlo deve essere Amadeus e ne dobbiamo parlare con lui. Non c’è niente di definito, dobbiamo decidere tutti insieme”.