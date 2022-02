Sanremo 2022, Sabrina Ferilli e Amadeus ai ferri corti e poi lui rivela cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

E’ andata in onda nella serata di sabato 5 febbraio 2022 la puntata finale del Festival di Sanremo. Una puntata molto divertente nel corso della quale però sembrerebbe essere successo qualcosa di cui si sta tanto parlando nelle ultime ore. Tutto sembrerebbe essere legato ad un fuorionda della co-conduttrice Sabrina Ferilli a proposito del quale nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella giornata di ieri si è espresso il conduttore Amadeus. Ma, quali sono state le sue parole?

Il fuori onda di Sabrina Ferilli fa discutere

La finale del Festival di Sanremo, vinta da Mahmood e Blanco con il brano ” Brividi”, ha ottenuto un grandissimo successo. Milioni le persone che non hanno perso l’occasione di guardare il Festival che proprio in occasione della finale ha registrato uno share del 65%. Numeri molto alti come non accadeva da tanti anni, segno che il Festival di Amadeus è piaciuto davvero tanto. Nonostante ciò però nelle ultime ore si sta tanto parlando di una presunta polemica che riguarderebbe Sabrina Ferilli. La celebre attrice, scelta come co-conduttrice della quinta e ultima puntata del Festival, si sarebbe lasciata sfuggire delle parole piuttosto dure durante un fuori onda. A causa di un microfono aperto sono stati molti che hanno potuto ascoltare le sue parole, e tanti hanno pensato che queste potessero essere rivolte proprio ad Amadeus.

Le parole della co-conduttrice

Amadeus e Sabrina Ferilli fin dal primo momento della puntata hanno dimostrato di essere complici ed affiatati. La stessa attrice ha dedicato al conduttore delle splendide parole, segno dell’affetto e della stima che li unisce. Ad un certo punto però, non è chiaro per quale motivo, tale intesa sembrerebbe essersi un po’ raffreddata. I telespettatori hanno infatti notato qualcosa che ha subito fatto nascere molteplici dubbi. Tutto ha avuto inizio quando Amadeus dal palco ha invitato la Ferilli a raggiungerlo. La co-conduttrice però non solo sembrerebbe aver scelto di rimanere dietro le quinte ma avrebbe anche affermato “nun ce sto“. In seguito sempre da dietro le quinte si sarebbe sentita Sabrina Ferilli affermare “pezzo di m…”. Ed è stato a tal proposito che in tanti hanno pensato che questa espressione potesse essere rivolta proprio ad Amadeus.

Amadeus risponde alla polemica e racconta la sua verità

Ad intervenire sulla questione è stato proprio Amadeus nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella giornata di ieri. Il conduttore a proposito della collega ha rivelato che è stata davvero tanto simpatica non solo sul palco ma anche dietro le quinte. Amadeus ha poi voluto precisare “Non c’è stato nessun nervosismo. Lei è simpaticissima e non è mai stata nervosa ieri. È sempre voluta rimanere su uno sgabello e dietro le quinte, dove parlava con tutti, con il suo linguaggio colorito. Questa espressione che mi dite si sia sentita era riferita sicuramente a qualcosa che accadeva dietro le quinte”. Poco dopo il conduttore è tornato sull’argomento raccontando la sua verità. “Mi hanno scritto ora i miei autori che lei era inciampata su un cavo nel dietro le quinte ed è andata avanti cinque minuti a dire qualsiasi cosa. Ma ce l’aveva con il cavo, non con una persona”.