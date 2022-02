Ivana Mrazova, muore il suo cagnolino e Luca Onestini sui social scrive …

0 SHARES Condividi Tweet

Sta attraversando un momento davvero tanto difficile la bellissima Ivana Mrazova che proprio nella giornata di sabato 5 febbraio ha annunciato a tutti i followers la morte del suo cagnolino Teddy. Una notizia che ha colpito tutti, compreso Luca Onestini che proprio nelle scorse ore ha dedicato al piccolo Teddy dei post social dimostrando anche lui tutto il suo dispiacere.

Ivana Mrazova annuncia la morte del suo cagnolino

Chi conosce e segue Ivana Mrazova sa bene quanto la ragazza fosse legata al suo cagnolino Teddy. All’interno della casa del Grande Fratello vip la giovane modella ha sempre parlato del Chihuahua con cui ormai conviveva da tanti anni. E giorno dopo giorno sui social ha sempre dimostrato tutto il suo amore per il cagnolino. Ultimamente però il piccolo Teddy non sembrava stare bene ed infatti proprio tramite i social Ivana ha più volte raccontato ai suoi fan delle visite fatte e dei vari interventi a cui il suo piccolo Teddy si è dovuto sottoporre. Il più importante è stato però quello avvenuto pochi giorni fa nel corso del quale i medici hanno tolto il tumore. Sia prima sia dopo l’intervento Ivana ha chiesto ai suoi fan di pregare per il piccolo Teddy , e proprio dopo l’operazione ha scritto “Adesso ha bisogno di noi“. Purtroppo però a distanza di poche ore Ivana si è trovata a dover fare un annuncio che ha spezzato il cuore di molti suoi fan.

Il post social della giovane modella

Ivana ha nello specifico condiviso una fotografia nella quale si mostra intenta ad abbracciare il piccolo Teddy avvolto in una coperta. “Il mio amore più grande non ce l’ha fatta”, queste le parole scritta dalla modella come didascalia all’immagine sopracitata. Il post in questione, accompagnato dall’immagine di un cuore spezzato, ha sicuramente rattristato gran parte dei suoi fans. E tra coloro che non hanno perso l’occasione per esprimere il proprio dolore vi troviamo anche Luca Onestini.

Luca Onestini dedica dei post social al piccolo Teddy

Luca Onestini è stato per diversi anni il fidanzato di Ivana Mrazova.I due si sono conosciuti e innamorati all’interno della casa del Grande Fratello Vip e per 4 anni hanno vissuto una bellissima storia d’amore. Luca non ha però dimenticato i bei momenti trascorsi in compagnia del piccolo Teddy e dopo aver saputo della sua scomparsa non ha rinunciato a dedicargli dei bellissimi post social. L’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso una sua fotografia con il cagnolino e ha scritto “Abbiamo passato 4 anni bellissimi insieme, sei entrato nella mia vita e l’hai colorata di tanti momenti dolcissimi. Il tuo cuoricino per quanto mi riguarda non smetterà mai di battere. Ti voglio bene Teddino, corri e gioca anche in cielo come hai sempre fatto. Noi qui ti ricorderemo sempre”.Ma non solo, Luca ha anche condiviso un video nel quale si vede lui stesso correre su una spiaggia insieme al piccolo Teddy. E ha accompagnato il video con tali parole “Vola felice piccolo Teddy”.