Sanremo 2022, Donatella Rettore fuori di sè: “Io non sono …”

Il Festival di Sanremo è finito lo scorso sabato 5 febbraio 2022 ma nonostante ciò continua ad essere uno degli argomenti più discussi. Nello specifico nelle ultime ore a sollevare una grossa polemica sarebbe stata Donatella Rettore che senza giri di parole sembrerebbe aver rivolto delle dure critiche e accuse alla Rai. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

La polemica di Donatella Rettore su Sanremo

Donatella Rettore è stata una dei 25 big in gara al Festival di Sanremo. La celebre artista si è esibita insieme a Ditonellapiaga con il brano ‘Chimica’ classificatosi al sedicesimo posto della classifica. Nelle scorse ore la cantante sembrerebbe aver rivolto delle accuse alla Rai sostenendo che mentre a lei sarebbe stata negata la possibilità di portare dei suoi brani sul palco dell’Ariston ecco che lo stesso non sarebbe stato fatto anche con Gianni Morandi. L’artista infatti in occasione della serata delle cover si è esibito sul palco dell’Ariston insieme a Lorenzo Jovanotti portando in scena un medley composto da alcuni loro grandi successi.

Le accuse dell’artista

Donatella Rettore in riferimento alla serata delle cover avrebbe rivelato di aver proposto alla Rai di poter portare sul palco il brano Kamikaze Rock n’Roll Suicide. Una richiesta che, secondo quanto dichiarato dall’artista, le sarebbe stata negata. “Mi hanno detto che quella canzone non faceva parte della storia del Festival. Ma se è per questo non ne facevano parte neppure Penso positivo, Ragazzo fortunato di Jovanotti e What A Feelin’ di Irene Cara, cantata da Elisa. E poi mi hanno detto che non potevo cantare canzoni che appartenevano al mio repertorio”, queste le parole della Rettore.

Donatella Rettore rivela “Io non sono un’istituzione come Morandi e Jovanotti”

La polemica nasce per il fatto che mentre alla Rettore, stando a quanto dichiarato da lei stessa, sarebbe stata negata la possibilità di portare dei suoi brani sul palco dell’Ariston ecco che lo stesso non sarebbe stato fatto anche con Gianni Morandi. A tal proposito la Rettore avrebbe dichiarato “C’è da dire che io non sono un’istituzione come Morandi e Jovanotti”. L’artista ha poi concluso facendo delle rivelazioni sulla scelta del brano cantato nella serata delle cover ovvero Nessuno mi può giudicare della celebre Caterina Caselli. A proposito di tale scelta la Rettore avrebbe rivelato “Non c’è stato niente da fare. Mi hanno detto che era una canzone più divertente. Evidentemente Rai1 doveva promuovere il film su Caterina Caselli”.