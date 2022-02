Domenica In, Iva Zanicchi ringrazia gli autori ma poi interviene la Venier fuori di sè: “Lei non …”

0 SHARES Condividi Tweet

Anche nella giornata di ieri, domenica 6 febbraio 2022, è andata in onda su Rai 1 una divertente e a tratti anche emozionante puntata di Domenica In. Stiamo nello specifico parlando del celebre programma della domenica condotto dall’ amatissima Mara Venier. In occasione della puntata di ieri il programma è stato trasmesso dal Teatro Ariston di Sanremo dove nella serata di sabato 5 febbraio è andata in onda l’ultima puntata del celebre Festival della Canzone Italiana. Nel corso della puntata di Domenica In però è successo qualcosa di cui si sta tanto parlando. Infatti un uomo è salito sul palco a sorpresa ma la conduttrice l’ha subito invitato a scendere. Per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Domenica In in diretta dal teatro Ariston di Sanremo

Quella di ieri è stata una puntata davvero speciale di Domenica In. I protagonisti di tale appuntamento sono stati infatti i 25 Big in gara al Festival di Sanremo 2022. Tutti sono tornati sul palco per esibirsi ancora una volta ma anche per rispondere alle domande e alle curiosità dei giornalisti presenti. Tra coloro che sono tornati sul palco dell’Ariston anche l’amatissima Iva Zanicchi. Ed è stato proprio durante i momenti in cui sul palco era presente l’artista in questione che si è verificato un qualcosa di inaspettato.

Un uomo sale sul palco dell’Ariston e viene subito allontanato dalla conduttrice

Iva Zanicchi, che si è esibita di nuovo con il suo brano “Voglio amarti“, proprio mentre si trovava sul palco dell’Ariston ha voluto ringraziare gli autori della canzone portata a Sanremo 2022. Uno di questi, ovvero un uomo di nome Italo Ianne, si trovava seduto tra il pubblico e quando si è sentito nominare dalla Zanicchi ha pensato bene prima di alzarsi e poi di salire sul palco del teatro Ariston. La conduttrice però ha dovuto subito farlo scendere, ma per quale motivo? Mara Venier ha subito spiegato “Lei non può salire, è per il Covid”, e questo perché coloro che non si sono sottoposti al tampone di controllo non possono appunto salire sul palco.

Iva Zanicchi ricorda l’amica Milva

I momenti in cui Iva Zanicchi si è trovata sul palco dell’Ariston hanno davvero divertito tutti i presenti ma anche chi si trovava a casa. La famosa artista, che in occasione di questa 72esima edizione del Festival di Sanremo ha dimostrato ancora una volta il suo immenso talento, prima di lasciare il palco ha voluto ricordare ancora una volta la collega ma soprattutto amica Milva. Stiamo parlando esattamente di Maria Ilva Biolcati, la celebre cantante e attrice teatrale italiana scomparsa nell’aprile del 2021.