Sanremo 2022, Donatella Rettore massacra Amadeus e lui risponde: “E’ falso ciò che dice” 

Nella giornata dopo la finale di Sanremo, ovvero ieri 6 febbraio 2022, oltre ad aver parlato di musica e di successi sono venute fuori anche alcune polemiche legate proprio al Festival della Canzone Italiana. Nello specifico proprio nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella giornata di ieri il Direttore Artistico del Festival e conduttore ovvero Amadeus è intervenuto per raccontare la sua verità in merito alla polemica che ha visto protagonista Donatella Rettore. Ma, quali sono state le parole espresse dal conduttore? Facciamo un po’ di chiarezza.

Amadeus risponde alle accuse di Donatella Rettore

Si sta tanto parlando nelle ultime ore delle accuse mosse da Donatella Rettore nei confronti della RAI e del Festival. L’artista avrebbe infatti rivelato di aver proposto alcune sue canzoni per la serata delle cover. Una proposta che però sarebbe stata bocciata al contrario invece di quanto accaduto con Gianni Morandi che ha avuto l’opportunità di duettare con Jovanotti portando sul palco dell’Ariston alcuni dei loro brani più famosi. A rispondere a tali accuse e a negare quanto detto dalla Rettore è stato nella giornata di ieri, nel corso della conferenza stampa, il conduttore Amadeus.

Le parole del conduttore: “Il no’ è partito dall’interno della coppia artistica”

“È vero che Rettore nella serata cover avrebbe voluto fare un medley dei suoi successi; ma non è vero, come ha detto, che sia stato io a dirle ‘no’. Credo che Ditonellapiaga non fosse d’accordo perché voleva fare altre cose: il ‘no’ è partito dall’interno della coppia artistica“.Sono state queste nello specifico le parole espresse da Amadeus nel corso della conferenza stampa. Il Direttore Artistico e conduttore della 72esima edizione del Festival di Sanremo non ha quindi negato che l’artista abbia proposto di poter portare sul palco alcuni suoi brani ma ha voluto comunque precisare di non essere stato lui a negarle questa opportunità.

Amadeus si difende dalle accuse: “Non ho mai precluso alcuna possibilità”

Sempre nel corso della conferenza stampa Amadeus ha poi proseguito affermando “Sarei stato felicissimo, non ho mai precluso alcuna possibilità. Donatella Rettore è un’artista forte, di temperamento… ma quel che ha detto non corrisponde al vero”. Come risponderà la celebre artista a tali parole? Deciderà di replicare per rivelare ancora una volta quella che è la sua verità oppure no? Non ci rimane che attendere.