Loredana Bertè sui social scrive un post per Achille Lauro: “Questo trasgressivo …”

Nel corso della quarta puntata del Festival di Sanremo 2022, quella dedicata alle cover gli artisti in gara si sono presentati sul palco dell’Ariston alcuni da soli, altri insieme ad altri artisti. E’ stata una serata speciale per tutti i concorrenti in gara, che hanno avuto modo di esibirsi con canzoni che hanno sicuramente scritto la storia della musica nazionale ed internazionale. A catturare l’attenzione del pubblico è stata sicuramente l’esibizione di Gianni Morandi che si è presentato sul palco insieme a Jovanotti ed insieme hanno trascinato e divertito il pubblico presente in teatro ed a casa.

Sanremo 2022, Loredana Bertè e Achille Lauro emozionano il pubblico

Ad ogni modo, non è di certo passata inosservata l’esibizione di Loredana Bertè e Achille Lauro. Anche il dopo esibizione è stato davvero uno dei momenti più belli della serata, per via di una lettera che il cantante ha scritto e che è stata letta proprio da Amadeus.

Achille regala le rose a Loredana e le scrive una lettera chiedendole perdono

Achille Lauro nella serata dedicata alle cover si è presentato insieme a Loredana Bertè e insieme hanno cantato il celebre brano dell’artista Sei bellissima. L’esibizione è tanto piaciuta al pubblico presente in teatro e anche al pubblico da casa, ma il dopo è stato ancora meglio. Ebbene, al termine dell’esibizione, il cantante ha omaggiato Loredana Bertè regalandole un grande mazzo di rose rosse più due blu. Inoltre, Achille ha consegnato alla Bertè una lettera che ha scritto proprio per lei, dedicandole delle parole davvero molto belle e cariche di grande significato. Sicuramente il testo della lettera si rifà al testo della canzone della Bertè e pare che il cantante in qualità di uomo, abbia voluto chiedere perdono per la violenza degli uomini. Ricordiamo che la Bertè da piccolina è stata proprio vittima di violenza, così Achille ha voluto chiedere perdono in nome di tutti gli uomini.

La risposta di Loredana Bertè sui social e il ringraziamento ad Achille Lauro

Subito dopo la serata, Loredana molto commossa dal gesto di Achille ha voluto ringraziarlo su Twitter. L’artista ha confessato di essere rimasta molto colpita dal gesto di Achille e che difficilmente potrà dimenticarlo. Anche su Instagram, in realtà, la Bertè ha voluto ringraziare Achille, dicendo che nessun uomo “perbene”, ha mai chiesto scusa a lei e alla sorella Mia Martini. “Eppure questo trasgressivo, anticonformista, da alcuni definito addirittura blasfemo, giovane uomo in un solo colpo ha dedicato tutto il suo festival a me e, in un certo modo, forse anche a mia sorella (Domenica) chiedendo scusa a me e a tutte le donne. Di quanto amore è capace questo strano uomo? E quanta capacità ha di esprimerlo?”. Queste le sue parole che sicuramente avranno fatto tanto piacere ad Achille Lauro.