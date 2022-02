Sanremo 2022, Bugo sui social una furia contro Sabrina Ferilli: “Io sono andato…”

0 SHARES Condividi Tweet

A distanza di qualche giorno dalla fine della 72esima edizione del Festival di Sanremo iniziano a farsi sentire le polemiche. Nelle ultime ore ad intervenire facendo appunto polemica è stato il noto cantautore Bugo ovvero colui che nel 2020 si è esibito sul palco dell’Ariston insieme a Morgan subendo ad un certo punto la squalifica. La polemica fatta da Bugo sui social nelle scorse ore riguarda nello specifico quanto detto da Sabrina Ferilli nel corso dell’ultima puntata del Festival. Parole alle quali l’artista ha voluto rispondere attaccando l’attrice.

Il monologo di Sabrina Ferilli al Festival infastidisce Bugo

Sabrina Ferilli è stata una delle 5 co-conduttrici scelte da Amadeus per il Festival di Sanremo 2022. La celebre attrice ha calcato il palco dell’Ariston in occasione dell’ultima puntata andata in onda sabato 5 febbraio. Ma tra i vari momenti in cui la Ferilli è stata protagonista del Festival vi troviamo anche il momento in cui ha recitato un monologo all’interno del quale sono stati citati anche Morgan e Bugo. Con particolare riferimento a quanto accaduto in occasione della loro esibizione avvenuta nel 2020 in seguito alla quale sono stati squalificati dalla gara. La Ferilli nel raccontare i tre Festival di Amadeus ha dichiarato “Il primo, quello del 2020, Ama e Fiorello. ‘Na coppia trascinante. In gara c’era Lamborghini, però vinse Diodato perché più toccante. Ma ancora adesso le lacrime mi asciugo, pensando a Morgan che sfancula Bugo”.

Bugo sui social attacca la Ferilli

Se da una parte in tanti hanno riso alle parole pronunciate da Sabrina Ferilli ecco che allo stesso tempo vi è stato chi invece chi non le ha per nulla gradite. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Bugo, pseudonimo di Cristian Bugatti. Il celebre cantautore ha infatti scritto un post sui social indirizzato proprio alla co-conduttrice della quinta serata del Festival di Sanremo. “Che dici Ferilli!? Fino a 5 minuti prima parlavate di haters, di rispetto e di come le parole possano ferire e poi giochi con le rime e dici che quello mi ha sfanculato? Io me ne sono andato proprio per difendermi da un attacco stile haters, per rispetto di quel palco!”.

Sabrina Ferilli risponderà alle parole di Bugo?

Bugo non solo ha rivolto un duro attacco alla celebre attrice ma allo stesso tempo ha voluto anche spiegare quali sono stati i motivi per i quali in quell’occasione ha deciso di abbandonare il palco dell’Ariston. Quello che in tanti si stanno chiedendo adesso è se la Ferilli deciderà di rispondere a tali parole oppure no. Per il momento non è ancora arrivata nessuna replica.