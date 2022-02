GF Vip, Dayane Mello al veleno contro Alex Belli e Delia Duran: “Io so perfettamente che persone sono”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono ormai mesi che non si fa altro che parlare del triangolo amoroso che si è creato al GF Vip 6 tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Nelle ultime ore ad intervenire su quanto accaduto, e nello specifico ad esprimere un parere su Alex Belli e la compagna Delia, è stata l’ex gieffina Dayane Mello. La giovane è molto amica di Soleil e non ha perso l’occasione per difenderla facendo anche delle rivelazioni sulla tanto discussa coppia.

Le rivelazioni di Dayane Mello su Alex Belli e Delia

Dayane Mello è stata una delle grandi protagoniste del GF Vip 5, e proprio di recente è stata ospite della trasmissione GF Vip party. All’interno di tale programma non ha perso l’occasione per attaccare non solo Alex Belli ma anche la compagnia Delia Duran. L’ex gieffina ha infatti accusato la coppia di aver preso in giro la sua grande amica Soleil. Dayane ha iniziato il suo intervento precisando di conoscere molto bene Alex Belli, esattamente da circa 10 anni quando lei faceva la modella e lui invece il fotografo. E proprio perché lo conosce bene sente di poter dire che in realtà l’attore non è innamorato di Soleil ma semplicemente lui e la compagna Delia stanno facendo di tutto per sfruttare questo momento approfittando del fatto che Soleil non sappia “cosa accade a livello di teatrini”.

Le parole dell’ex gieffina

“A me spiace che la gente giudica Sole dicendo che lei è andata con un uomo sposato. Però noi dell’ambiente sappiamo la verità. Cioè, Delia ha il diritto di entrare in casa a dire che va con uomini e donne e che fa la vita libera, poi però tutti giudicano Soleil dicendo che va con gli uomini sposati? Pensate che loro due hanno una relazione che vanno con uno e poi con un altro. Quindi è tutto così ridicolo”, queste le sue parole. Dayane poi non ha perso l’occasione per dichiarare di essere rimasta scioccata e delusa dal fatto che Delia sia stata scelta come finalista in quanto la vera protagonista di questo GF Vip, secondo la Mello, è stata proprio Soleil.

Le accuse ad Alex Belli e Delia Duran

Nel corso dell’intervento di Dayane Mello nel programma GF vip party ecco che non sono mancate le accuse rivolte nei confronti di Alex Belli e Delia Duran. “Delia sta cavalcando la scia di Sole per diventare famosa e guadagnare i soldi. Delia e Alex si stanno approfittando di Soleil e della sua immagine”. Queste di preciso le parole espresse da Dayane che ha poi continuato affermando che quando Soleil uscirà dalla casa del GF Vip e si renderà conto di essere stata usata si arrabbierà molto e ci rimarrà molto male. “Questi due non hanno il brillo proprio e vogliono galleggiare sull’onda di Soleil. Io so perfettamente che persone sono e cosa gli piace, perché viviamo in questo mondo e sappiamo tutto. Stanno invischiando Soleil in questa storia che non esiste. Loro hanno messo questa povera donna in un trio solo perché Dayane Mello un anno fa ha lanciato in tv l’amore libero. Adesso tutti con questa teoria dell’amore libero, tutti mi vogliono copiare, mi vogliono imitare”. Con queste parole Dayane ha concluso il suo intervento precisando inoltre che Alex Belli non è assolutamente il suo tipo. “Magari diciamo, come si dice una ‘escobata’ e basta potrebbe starci, ma niente più di quello”.