Emma Marrone senza freni sui social: “Non so se è più noioso o …”

Emma Marrone è nota a tutti non soltanto per essere una bravissima artista ma anche per essere una donna dotata di grande carattere ed in grado di dire sempre ciò che pensa. Nelle ultime ore la celebre cantante ha risposto alle parole affermate dal giornalista Davide Maggio il quale nel corso di una diretta sui social ha commentato i look di Sanremo esperimento delle parole poco carine nei confronti della stessa Emma.

Stanno facendo davvero tanto discutere le parole espresse dal giornalista Davide Maggio. L’uomo nel corso di una diretta sui social insieme a Paolo Stella ha commentato i look dei Big che hanno preso parte alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Quelle espresse dal giornalista nei confronti di Emma Marrone però sono state delle parole molto dure che non sono assolutamente passate inosservate. Proprio Emma ha infatti deciso di replicare rivolgendo delle dure critiche e accuse al giornalista. Quest’ultimo nello specifico ha giudicato negativamente la scelta di indossare la calza a rete sotto l’abito in pizzo nero. “Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete”, queste nello specifico le sue parole.

La risposta di Emma

Emma Marrone non ha perso tempo e anzi al contrario ha scelto di commentare subito le parole espresse dal giornalista. “Buongiorno a tutti dal Medioevo, col bodyshaming con il linguaggio politically correct, non so se più imbarazzate o noioso. Ma non commentiamo questo”, queste nello specifico le parole con cui la celebre cantante ha iniziato il suo intervento. Emma ha poi lanciato un appello direttamente a tutte le ragazze invitandole a non ascoltare commenti di questo tipo. L’artista ha infatti dichiarato “Il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto dovete vestirvi come vi pare, sia che abbiate gambe importanti o meno. Anzi, con le calze a rete abbinate anche una minigonna e mostratele queste gambe importanti”.

Emma Marrone furiosa: “Le parole pesano”

Non è mancato il commento sul brano portato sul palco dell’Ariston. Proprio in riferimento a quanto accaduto l’artista ha dichiarato che la sua canzone oltre ad essere molto bella era proprio necessaria per il Festival di Sanremo. Come mai? “Perché è ancora necessario parlare di femminismo e di donne e del rispetto delle donne”, ha dichiarato. La vincitrice della nona edizione di Amici di Maria De Filippi ha poi continuato il suo intervento sulla vicenda invitando tutte le persone a mostrare il proprio corpo per quello che è. “Le parole pesano, soprattutto sui social tutti parlano e giudicano e non si rendono conto che ci sono persone fragili. E’ tutto molto imbarazzate: non si può più stare zitti accettando che chiunque possa parlare di un’altra persona in un modo così scorretto”, con queste parole ha poi concluso.