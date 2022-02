Sanremo 2022, Amadeus nella bufera “Non ha ricordato mio figlio che è morto per …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorsi diversi mesi da quando nel giugno del 2021 il cuore del giovane cantante Michele Merlo ha smesso di battere per sempre. Una morte improvvisa che ha lasciato tutti sconvolti e della quale si continua a parlare ancora oggi. Sono stati infatti molti coloro che nel corso dei mesi hanno chiesto che Michele Merlo potesse essere ricordato sul palco del teatro Ariston in occasione del 72esimo Festival di Sanremo. Questo però non è avvenuto, e proprio a proposito di ciò si è espresso di recente il padre del giovane artista ovvero Domenico Merlo. Ma quali sono state le sue parole?

Aveva solo 28 anni Michele Merlo, conosciuto dal pubblico come Mike Bird, quando il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Il giovane diventato famoso grazie al talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi è morto il 6 giugno del 2021 a causa di un’emorragia cerebrale causata a sua volta da una leucemia fulminante. La notizia della sua morte ha sconvolto tutti i fan e coloro che hanno avuto il grande onore di poterlo conoscere. E sono stati tanti coloro che nel corso dei mesi hanno chiesto che Michele Merlo potesse essere ricordato anche al teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2022. Questo però non è successo e tra coloro che hanno espresso il proprio dispiacere vi troviamo proprio il papà del giovane artista scomparso ovvero Domenico Merlo.

L’intervista del papà di Michele Merlo al Corriere del Veneto

Intervistato dal Corriere del Veneto Domenico Merlo ha dichiarato “C’è stata una grande mobilitazione. Tanti si aspettavano che Michele fosse ricordato ma io non tanto, infatti non hanno speso una parola. Non lo ha ricordato come doveva la trasmissione Amici, dove Miki aveva fatto la storia della 16esima edizione, non me lo aspettavo da Sanremo”.

Domenico Merlo dispiaciuto per il mancato ricordo del figlio “Non voglio fare polemiche”

Domenico Merlo, che non ha nascosto il dispiacere e la delusione per quanto accaduto, ha poi concluso il suo intervento sulla questione precisando di non voler assolutamente avere l’intenzione di fare polemica. “Non voglio fare polemiche, sarebbero sterili, non servirebbero. E poi Michele non lo avrebbe voluto. Costava poco farlo. Ci sarebbe stato anche qualche artista che poteva ricordarlo dal palco ma così non è stato. Non si è voluto; del resto mio figlio è morto a causa della malasanità, vittima di una tragica ingiustizia“, queste le sue parole.