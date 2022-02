Emma attaccata da Davide Maggio, lei risponde a tono e lui: “Vergognati”

0 SHARES Condividi Tweet

Qualche ora fa, sui social si è accesa una discussione dai toni forti tra Emma e il giornalista Davide Maggio. Lui ha criticato il suo modo di vestire Sanremo e, nel dettaglio la scelta di indossare le calze a rete, lei ha risposto a tono e lui ha controbattuto con un sonoro: “Vergognati”. Vediamo cosa è accaduto.

Davide Maggio a Emma Marrone: «Emma, con quella gamba “importante” evita la calza a rete»

Il giornalista Davide Maggio ha fatto una diretta durante la quale ha criticato come Emma si è presentata sul palco dell’Ariston, durante la manifestazione di Sanremo e, in particolar modo ha messo l’accento sulle calze a rete che la bravissima cantante salentina ha indossato per l’occasione.

Davide Maggio, parlando della scelta, a suo dire sbagliata, ha detto su Emma: «Se hai una gamba importante eviti di mettere la calza a rete».

Emma non ha accettato questa critica e, dopo aver postato lo spezzone della diretta dove lui diceva questa frase, ha commentato così: ««Buongiorno a tutti dal medioevo, con il body shaming».

E poi ha continuato così: “Evitate di ascoltare e leggere commenti del genere, il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e vi dovete vestire come vi pare». E poi ha ancora aggiunto: «Anzi, con le calze a rete abbinate anche una bella minigonna e mostratele queste gambe importanti».

E, ancora: «Questo mi fa capire che la mia canzone oltre che bellissima era necessaria in questo Sanremo, perché è importante parlare di femminismo di donne e di rispetto delle donne. Perché le persone si dimenticano che le parole hanno un peso specifico».

Davide Maggio risponde a Emma Marrone: “Vergognati”

Dopo le parole di risposta che ha dato Emma al giornalista, quest’ultimo non si è stato in silenzio e sempre sui social e, in particolare su twitter, ha controbattuto al veleno così: «Mi fa tanta tenerezza, punta sul body shaming per giustificare semplicemente una scelta di stile. Da Emma Marrone proprio non me l’aspettavo. Anche perché sa benissimo che quando aizza i suoi fan… la shitstorm che scatena è ben più pesante di un commento estetico. Vergognati».

Dopo queste parole che sono state un altro durissimo attacco alla cantante, Emma non ha più risposto. Chissà se ha deciso di mettere un punto alla discussione o se sta preparando un’altra risposta a tono.