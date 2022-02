Mattino 5, l’ospite parla con Federica Panicucci ma pensa di parlare con la D’Urso, la Panicucci senza freni: “Barbara è una …

0 SHARES Condividi Tweet

Oggi è andata in onda un’altra puntata di Mattino 5 la trasmissione delle reti Mediaset e, precisamente di Canale 5 che va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su canale 5 e che è condotta da Federica Panicucci.

La Panicucci, ormai da anni al timone della trasmissione, si mostra sempre estremamente sicura di sé e a suo agio, ma oggi è capitato un incidente che l’ha un po’ raggelata ma anche divertita. Vediamo cosa è accaduto.

A Mattino Cinque News l’ospite confonde Federica Panicucci con Barbara d’Urso

Oggi, 9 febbraio, a Mattino 5 News la Panicucci ha parlato con un ospite che era in collegamento, il signor Fausto.

La storia del sig. Fausto è molto triste perché vive in condizioni davvero disagiate e la Panicucci, molto colpita dalla storia, si è messa a sua disposizione per aiutarlo in tutti i modi affinchè abbia una casa che sia dignitosa e confortevole.

Mentre, però, la Panicucci parlava con il sig. Fausto, quest’ultimo è incorso in una gaffe che ha messo in grande imbarazzo la Panicucci ma che poi l’ha fatta sorridere. Infatti, il sig. Fausto, durante la conversazione ha detto: “Ha capito Barbara la situazione è questa…” scambiando la Panicucci per la D’Urso.

La reazione di Federica Panicucci

Federica Panicucci, un po’ in imbarazzo ma anche parecchio divertita ha detto: “Io sono Federica…Federica…”.

E poi ha aggiunto: “Barbara è la mia stimatissima collega del pomeriggio…” e il sig. Fausto un po’ a disagio le ha chiesto scusa.

Poi la puntata è proseguita senza ulteriori intoppi e Federica Panicucci ha intervistato un’altra ospite, Valentina Dallari e le ha detto, preannunciando il libro che la Dallari ha scritto: “Hai scritto un libro molto intenso … Vuoi raccontarci di cosa parla?” .

La Dallari ha risposto alla Panicucci dicendo che si trattava di un viaggio introspettivo e poi ha spiegato: “Le fragilità sono cose che abbiamo tutti e io l’ho voluto condividere con i miei lettori…”.

Qualche giorno fa la Panicucci ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni e ha detto: “Il 20 febbraio è una data importante per me” perchè festeggerà i 35 anni di tv. E poi ha aggiunto: “Mi riguardo e rivivo le stesse emozioni, mi rivedo a quell’età con l’incoscienza di quegli anni, piccola, emozionata, prima di iniziare questa lunga avventura televisiva, senza sapere dove mi avrebbe portato”.