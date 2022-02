Paolo Bonolis al veleno contro Amadeus: “Quando ho fatto io Sanremo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Il Festival di Sanremo è finito e Amadeus ha portato a casa un incredibile risultato. Alla sua terza conduzione, non è sembrato affatto stanco ma, tutt’altro, sembrava imperniato di uno straordinario vigore e di una incredibile freschezza, ha saputo rinnovarsi entusiasmando il pubblico sia quello in sala che quello a casa che sui social ha decretato il successo di un artista che ha conosciuto, nella sua vita professionale, molti alti e bassi.

Ma a qualcuno questo successo così strepitoso non va giù e, tra chi non intende parlare solo dei meriti di Amadeus ma anche di tutto il contorno per ridimensionare un po’ il risultato entusiasmante, c’è Paolo Bonolis che ha rilasciato alcune dichiarazioni dalle quali si evince che qualcosa da ridire ce l’ha. Vediamo cosa ha detto il conduttore di Avanti un altro.

Paolo Bonolis rilascia alcune dichiarazioni pungenti sul successo di Amadeus

Paolo Bonolis, ospite a Facciamo finta che, la trasmissione radiofonica condotta da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101 ha dichiarato: “Sanremo? Quando lo facevo io avevamo contro la guerra civile, ora è tutto più facile”.

E poi Costanzo gli ha chiesto: “Che memoria hai dei tuoi Sanremo?” e Bonolis ha risposto: “Piacevolissimi. Erano Sanremo nei quali bisognava darci dentro per organizzarli, per creare qualcosa di veramente nuovo, spettacolare, perché avevamo contro tutto. Nel 2005 e nel 2009 avevamo contro la guerra civile perché tutti i programmi migliori di Mediaset erano accesi“.

E poi Bonolis ha continuato: “Le cose ora sono cambiate, sono contento per loro perché la strada è più semplice, però bisogna impegnarsi meno ora a farlo. Ora non c’è proprio programmazione contro e quindi diventa un po’ più facile, per quanto poi la cosa devi farla bene, hanno saputo farla bene tutti, ci mancherebbe altro, però non c’è più quella tigna che ci vuole per trovare qualcosa che possa sconfiggere anche le velleità dell’avversario”.

Anche Sonia Bruganelli contro Amadeus

Dagospia ha fatto sapere che a Sonia Bruganelli il successo di Amadeus ha dato certamente fastidio se ha dichiarato sui social: “Bella serata di Sanremo ma…”.

E poi sempre sui social ha ripostato uno stralcio di un articolo in cui si diceva:

“Nel 2005 il Sanremo di Bonolis alla prima fa il 54.7%. Ma erano davvero altri tempi” e lei ha controbattuto: “Altri tempi? Forse perché sulle altre reti andava ancora in onda di tutto?”.