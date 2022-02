Emma Marrone vittima di body shaming? interviene durissimo Gabriele Muccino: “Ma chi sono …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si sta tanto parlando nelle ultime ore di quanto affermato dal giornalista Davide Maggio nel corso di una diretta social. L’uomo infatti nel commentare i vari outfit dei big in gara al Festival di Sanremo 2022 avrebbe dichiarato delle parole piuttosto dure nei confronti della famosa cantante Emma Marrone. Ed ecco che nelle ultime ore ad intervenire in sua difesa è stato il regista Gabriele Muccino. Ma, quali sono state le sue parole?

Polemica sul web per le parole espresse dal giornalista Davide Maggio contro Emma

E’ finito al centro di una grossa polemica, nelle scorse ore, il giornalista Davide Maggio per aver espresso delle parole di critica molto dure nei confronti di Emma Marrone. Nello specifico il giornalista nel corso di una diretta sui social ha commentato la scelta della cantante di indossare, nel corso di una delle serate del Festival, le calze a rete. “Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete”, queste nello specifico le parole espresse dal giornalista che hanno scatenato sui social una vera e propria bufera. La prima ad intervenire è stata la stessa Emma Marrone che oltre ad aver affermato di aver trovato il tutto ‘molto imbarazzante’ ha poi proseguito facendo un invito a tutte le donne ovvero quello di apprezzare il proprio corpo per quello che è.

La risposta di Davide Maggio alle parole di Emma

Il giornalista finito al centro della polemica però non è rimasto in silenzio di fronte alle parole espresse da Emma. Ma al contrario ha accusato l’artista rivolgendole un “Vergognati“. Secondo il giornalista Emma non solo ha coinvolto i fan generando una grossa bufera mediatica “più pesante di un commento estetico” ma avrebbe anche approfittato della situazione per ottenere più successo con il suo brano e di preciso per scalare le classifiche .

Gabriele Muccino interviene per difendere Emma: “Sono piccoli uomini”

Sono stati davvero tanti a prendere le difese di Emma dopo le parole pronunciate dal giornalista. Tra i tanti anche il celebre regista Gabriele Muccino che di recente ha lavorato proprio con la Marrone nel film “A casa tutti bene”. Il regista si è espresso tramite il suo account Twitter dichiarando “Ma chi sono questi uomini che si esprimono così?! Io sono uomo ma non riesco nemmeno a comprendere l’espressione. Dico sul serio. Con quale sguardo osservano il mondo?! Cosa vedono che io non vedo?! Sono piccoli uomini, Emma. Piccoli uomini parlanti”.