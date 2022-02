Selvaggia Lucarelli, dopo il non-monologo di Sabrina Ferilli, sui social scrive: “Adesso che il volume è più basso …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorsi alcuni giorni da quando su Rai 1 è stata trasmessa l’ultima puntata del Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Proprio l’ultima puntata ha visto come protagonista l’attrice Sabrina Ferilli che sul palco del teatro Ariston ha portato un ‘non monologo’ di cui si è tanto parlato in questi giorni. La domanda che in tanti si sono posti è stata la stessa ovvero ‘Chi ha scritto il discorso della Ferilli?’ . Una domanda alla quale nelle scorse ore è finalmente arrivata una risposta.

Il monologo di Sabrina Ferilli piace a tutti

Sabrina Ferilli è stata la quinta e ultima co-conduttrice della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Il discorso portato sul palco del teatro Ariston dalla celebre attrice romana è davvero piaciuto a tutti, nello specifico sia al pubblico sia alla critica. Nel corso dei giorni però sono stati tanti coloro che si sono posti delle domande e nello specifico che si sono chiesti chi abbia scritto tali parole. È stata Sabrina Ferilli a scrivere il suo non monologo oppure qualcuno l’ha fatto per lei? A rispondere a tale interrogativo è stata nelle scorse ore Selvaggia Lucarelli che in tale occasione ha anche voluto ringraziare la Ferilli per averle dato fiducia.

Il post Social di Selvaggia Lucarelli

“Adesso che il volume è più basso e le luci sono spente, ringrazio Sabrina Ferilli per la fiducia che mi ha dato. È stato bello aiutarla a trovare le parole per dare il giusto vestito ai SUOI pensieri limpidi e mai banali. Ti meriti tutto cara”. Queste di preciso le parole espresse dalla celebre giornalista e giurata di Ballando con le stelle. Con tale post condiviso sui social la donna ha voluto quindi rendere noto di essere stata lei a scrivere tali parole ma allo stesso tempo ha voluto ringraziare l’attrice per averle dato fiducia e averle concesso di scrivere per lei. E’ molto importante precisare che Selvaggia Lucarelli in tale occasione non ha fatto alcun riferimento alle polemiche che hanno coinvolto Sabrina Ferilli in seguito alla fine del Festival di Sanremo. Polemiche nate per quanto accaduto dietro le quinte dove l’attrice avrebbe utilizzato l’espressione ‘pezzo di m.’ probabilmente indirizzato al conduttore o forse no.

La reazione dei fan

I fan della Lucarelli hanno reagito bene a tale notizia, anzi sono stati molti coloro che hanno voluto precisare di aver capito fin da subito che dietro la performance portata sul palco del teatro Ariston da Sabrina Ferilli vi fosse proprio la celebre giornalista.