Paola Perego sui social scrive un post per il marito Lucio Presta e tutti restano senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Perego oltre ad essere una conduttrice televisiva di grande successo è anche una moglie molto innamorata e soprattutto orgogliosa del marito. La dimostrazione di tutto questo è arrivata nelle scorse ore quando la conduttrice ha scelto di condividere sui social una fotografia insieme a Lucio Presta per rivelare al mondo intero quanto sia orgogliosa di lui e dei suoi successi.

Il post social di Paola Perego per il marito Lucio Presta

Paola Perego e Lucio Presta stanno insieme da tanti anni, esattamente da oltre 20 anni, e nonostante il trascorrere del tempo ancora oggi dimostrano di essere molto felici e soprattutto innamorati. La conduttrice è anche molto orgogliosa del marito e dei successi da lui raggiunti nel corso degli anni, e lo ha dimostrato proprio nelle scorse ore quando sui social ha condiviso un posto molto bello a lui dedicato. La Perego ha infatti condiviso una fotografia in cui si mostra sorridente insieme al marito. E a tale immagine ha associato poche parole ma ricche di significato ovvero “8 festival 8 successi. Sono fiera di te”.

Chi è il marito di Paola Perego

Non tutti conoscono il marito di Paola Perego e per tale motivo molti si staranno sicuramente domandando “Chi è?”. A tale domanda è possibile rispondere affermando che Lucio Presta altro non è che un agente dello spettacolo che così come successo negli anni precedenti ecco che anche per questo Festival di Sanremo 2022 si è rivelato di grande aiuto per Amadeus. E quindi i successi ottenuti possono essere considerati anche un po’ i suoi. Sono diversi i personaggi dello spettacolo assistiti dal marito di Paola Perego. Tra questi lo stesso Amadeus ma anche Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Roberto Benigni .

Le parole d’amore di Paola Perego per il marito

La conduttrice si è più volte espressa sul marito rivolgendogli delle bellissime parole d’amore. Proprio nel corso di un’intervista ha infatti parlato del loro incontro e di cosa l’ha fatta innamorare. “Dopo una settimana che ci frequentavamo gli ho detto che comunque fosse finita la nostra storia, lui sarebbe stato l’uomo più importante della mia vita. E così è, dopo 23 anni. Mi ha fatto capire che non era un uomo giudicante. Ascoltava e non giudicava. Io invece venivo da un rapporto completamente diverso, dove non mi si ascoltava e mi si giudicava”. Queste le parole espresse dalla Perego tempo fa nel corso di un’intervista concludendo poi “Il mio ex mi giudicava, ma eravamo giovani tutti e due e non aveva gli strumenti per comprendere questa malattia. Lo stesso avveniva con altri fidanzati, prima. Lucio invece mi ha saputo ascoltare e mi diceva le cose giuste. Mi diceva ‘quanto sei bella’, io lo guardavo convinta che stesse scherzando. Lui però è stato l’unico a cui ho creduto”.