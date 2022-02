Doc-Nelle tue mani, Gaetano Bruno, il dottor Valenti senza mezzi termini: “Non frequento Luca Argentero fuori dal set perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Da diverse settimane va in onda su Rai 1 la seconda stagione di ‘Doc-Nelle tue mani’, la celebre serie televisiva con protagonista Luca Argentero nei panni del Dottore Andrea Fanti. E proprio nelle ultime ore a svelare alcune anticipazioni legate alla nota serie Tv è stato Gaetano Bruno, l’attore che nella fiction interpreta il dottor Edoardo Valenti. Nell’intervista rilasciata a Gente l’attore avrebbe anche fatto delle rivelazioni su quelli che sono i rapporti, lontani dal set, con Argentero.

Le anticipazioni sulla serie tv Doc-Nelle tue mani 2 svelate dall’attore Gaetano Bruno

Settimana dopo settimana la seconda stagione di Doc-Nelle Tue Mani sta ottenendo un successo sempre più vasto. Tra i personaggi principali del momento vi troviamo proprio il Primario di chirurgia interpretato dall’attore Gaetano Bruno il quale intervistato da Fanpage.it avrebbe rivelato alcune anticipazioni. In riferimento alla puntata in cui particolare attenzione è stata mostrata alla pandemia da covid ecco che l’attore avrebbe dichiarato che il messaggio che intendevano trasmettere era quello di “avere sempre fiducia nei dottori, in coloro che hanno studiato e cercano di dare il massimo per il nostro bene”.A proposito del suo personaggio ha invece rivelato “Sarà interessante per gli spettatori capire da dove sia nata la scelta di Valenti, questo appoggiarsi alla cocaina per cercare di continuare a fare al meglio il suo lavoro, perché di questo si tratta“. Ma allo stesso tempo ha voluto precisare di non voler alcun modo giustificare l’uso di droga. “Si capiranno i motivi reali che hanno fatto sì che iniziasse in un momento specifico della sua vita ad assumere droghe”, queste le sue parole.

La rivelazione dell’attore sul rapporto tra il dottor Valenti e Carolina Fanti

Nel corso dell’intervista l’attore ha poi approfondito il legame che nella fiction unisce Carolina, ovvero la figlia del dottor Fanti, e lo stesso Valenti. A tal proposito l’attore ha raccontato che entrambi i personaggi si trovano ad attraversare un particolare momento della propria vita. “Valenti è una persona che per la sua totale abnegazione nei confronti del lavoro, ha meno possibilità di dedicarsi agli affetti. Carolina vuole emanciparsi dalla figura paterna e ne va a cercare un’altra che trova in Edoardo” ha raccontato l’attore che ha poi precisato come il Primario di Chirurgia in un primo momento cerca di tenere questo rapporto a bada senza però riuscirci.

Il rapporto sul set con Beatrice Grannò e Luca Argentero

L’attore ha descritto il suo rapporto con l’attrice Beatrice Grannò parlando di “grande complicità“.A proposito di Luca Argentero ha invece rivelato “Il rapporto tra me e Luca è stato purtroppo soltanto sul set. Sia per altri lavori che stavo facendo, sia per il Covid in generale, il rapporto con i colleghi è stato ridotto“. L’attore ha poi concluso “Luca è una bella persona, aperta, con una bellissima energia, sempre molto in ascolto rispetto a tutto quello che capita sul set. D’altra parte il grande successo di Doc lo si deve anche a lui e al modo in cui ha interpretato questo eroe empatico”.