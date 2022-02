Carolyn Smith rivela: “Purtroppo ho dovuto sospendere la chemioterapia perchè …” 

0 SHARES Condividi Tweet

Il weekend è arrivato e con esso anche i nuovi imperdibili appuntamenti con Verissimo, il noto programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti in studio questa settimana ecco che vi sarà anche la celebre ballerina e coreografa Carolyn Smith che racconterà di aver sospeso la chemioterapia spiegandone anche i motivi. Un lungo ed emozionante racconto che ancora una volta metterà in risalto la grinta che la caratterizza.

Carolyn Smith ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo

Andrà in onda domenica 13 febbraio 2022 l’intervista rilasciata da Carolyn Smith a Verissimo. Intervista nel corso della quale la celebre ballerina, coreografa e giurata di Ballando con le stelle parlerà della sua lotta contro il tumore. Una battaglia che purtroppo va avanti da molto tempo, esattamente da circa cinque anni, e che ancora una volta la sta mettendo a dura prova. La Smith infatti, stando a quanto emerso dalle prime indiscrezioni, racconterà di aver dovuto interrompere al momento la chemioterapia e di aver per questo motivo molta paura che il tumore possa tornare.

I motivi per cui Carolyn Smith ha dovuto interrompere la chemioterapia

Per quale motivo Carolyn Smith ha dovuto interrompere la chemioterapia? Nell’intervista rilasciata alla Toffanin sarà possibile ascoltarne i motivi. Nello specifico sembrerebbe che questi siano legati alla presenza di un’infezione al fegato a causa della quale non sembrerebbe aver potuto continuare le cure. Al momento quindi la chemio sarebbe sospesa in attesa che l’infezione passi. E la speranza della Smith è quella di poterla riprendere presto.

La rivelazione di Carolyn Smith: “C’è il 65% di probabilità che l’intruso torni”

“All’inizio era più facile, ma andando avanti mi sento più fragile. I prossimi controlli che farò mi agitano per via della sospensione della chemioterapia: i medici mi hanno detto che senza questa c’è il 65% di probabilità che l’intruso torni”. Queste di preciso sembrerebbero essere state le parole espresse dalla Smith nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. Questo quindi non sembrerebbe essere un periodo facile e sereno per la donna che però, nonostante tutto, apparirà ancora una volta sorridente e con tanta voglia di lottare. Una voglia questa che non è mai passata e non si è mai placata nonostante i vari ostacoli che si sono presentati negli anni e che si continuano a presentare. La sua idea è quella di andare avanti e godere di ogni momento della sua vita.