Federica Pellegrini umiliata per le strade di Jesolo e lei risponde a tono

Federica Pellegrini, la nota campionessa del nuoto italiano in questi giorni è stata protagonista di un episodio davvero incredibile. Purtroppo la campionessa sembra sia stata vittima di un attacco piuttosto personale, messo a punto da alcuni sconosciuti. Questo attacco è avvenuto nei giorni scorsi a Jesolo, dove sul lungomare della città, in provincia di Venezia è stato installato un pò di tempo fa un cartello a lei dedicato ma che è stato sfregiato. Non si sa chi sia stato a fare questo gesto. Ma vediamo di capire che cosa sia veramente accaduto.

Federica Pellegrini vittima di un increscioso gesto a Jesolo

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, purtroppo nei giorni scorsi Federica Pellegrini è stata vittima di un gesto che ha davvero dell’incredibile. Il tutto è accaduto qualche giorno fa, quando a Jesolo su un cartello che era stato installato un pò di tempo fa, a lei dedicato, alcuni ignoti hanno ritenuto opportuno sfregiarlo. Sono state aggiunte delle parole davvero vergognose.

Cartello con frasi vergognose sul lungomare di Jesolo per la campionessa

Alcune persone, avrebbero sostituito quel cartello e affisso uno che praticamente ha gli stessi colori del primo, con una frase ovviamente diversa. “Quella t… di Federica Pellegrini campionessa olimpica di arroganza e mitomania“. Queste le parole che sono apparse in questo cartello e che hanno lasciato tutti senza parole. Immediatamente questa vicenda è divenuta popolare ed in tanti hanno voluto mandare la propria solidarietà a Federica. Uno tra tutti il governatore del Veneto Luca Zaia ed ancora il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Il cartello ad ogni modo è stato subito rimosso e Federica nel contempo ha voluto commentare l’accaduto, sottolineando come purtroppo in questo cartellone, siano state utilizzate delle parole abbastanza dure.

Lo sfogo della Pellegrini

“Bisognerebbe capire chi può avere stampato nelle tipografie una cosa del genere. Si tratta ovviamente di una presa di posizione molto invidiosa e rancorosa. Qualcuno si è preso la briga di stamparmelo in faccia, che sono una z…….“. Federica poi ha continuato dicendo di augurarsi che a breve possano essere rintracciati i responsabili di questo gesto davvero così meschino. Ad ogni modo, attraverso il suo profilo Instagram la Pellegrini sembra abbia voluto sottolineare come ancora molto probabilmente c’è gente che non trova il coraggio di dirle in faccia ciò che veramente pensa di lei.