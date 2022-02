Michelle Hunziker senza freni sulla separazione da Tomaso Trussardi:  “E’ sempre …”

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker sarà una delle protagoniste della puntata di Verissimo in onda domenica 13 febbraio 2022 su Canale 5. Un’intervista nel corso della quale la celebre conduttrice parlerà del suo nuovo programma ‘Michelle Impossible’ ma non solo. Non mancheranno infatti i commenti sulla fine del matrimonio con Tomaso Trussardi e le parole su Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker nel corso delle ultime settimane si è spesso trovata al centro del gossip a causa della fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. Una notizia arrivata all’improvviso e che ha lasciato tutti senza parole. Michelle e Tomaso sono stati sposati 10 anni e dal loro amore sono nate due bambine, Sole e Celeste. Sui social si sono sempre mostrati molto affiatati e per questo la notizia della loro separazione ha stupito tutti. Ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, la cui intervista verrà trasmessa domenica 13 febbraio, ecco che la bella Michelle ha parlato di quanto successo affermando “Una separazione è sempre un lutto da affrontare. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio”.

Il confronto tra la separazione da Eros Ramazzotti e la separazione da Tomaso Trussardi

Secondo quanto emerso dalle anticipazioni sembrerebbe che la Toffanin, alla quale la Hunziker è legata da un bel rapporto di amicizia, le avrebbe chiesto se dopo aver già affrontato una separazione in passato questa volta sia arrivata un po’ più preparata. Domanda alla quale la bella Michelle avrebbe risposto facendo un confronto sul momento in cui questa è avvenuta, e quindi la sua età, ma anche sulle diverse circostanze. A proposito della separazione da Eros, avvenuta quando aveva solamente 23 anni, avrebbe dichiarato di essersi sentita morire dentro. Oggi, grazie anche all’esperienza e ad una diversa maturità tutto è diverso. Ma, ha voluto precisare “lasciarsi rimane sempre una grande sofferenza”. E a proposito della decisione di tagliare i suoi lunghi capelli biondi avrebbe rivelato “Ho voluto tagliare i capelli per trovare la forza dentro di me”.

La Hunziker presto in Tv con ‘Michelle Impossible’

La celebre conduttrice nello studio di Verissimo ha anche parlato del suo nuovo programma che a breve andrà in onda su Canale 5. Stiamo parlando di ‘Michelle Impossible’ al quale prenderanno parte come ospiti diversi personaggi dello spettacolo. Tra questi Ilary Blasi, Belen Rodriguez, Gerry Scotti, Maria De Filippi. Ma non solo, ci sarà anche Eros Ramazzotti. “Ci sarà anche Eros Ramazzotti. Non avrei mai pensato nella vita che lui accettasse l’invito. Sono vent’anni che non siamo sullo stesso palco in Italia”, queste le sue parole.