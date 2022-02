Stefano De Martino smentisce le parole di Belen e poi dice “Non avrei …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono ormai diverse settimane che non si fa altro che parlare di Stefano De Martino e Belen Rodriguez e di un presunto ritorno di fiamma tra i due ex coniugi. Nelle ultime ore però ad intervenire sulla questione è stato proprio il celebre ballerino facendo delle importanti rivelazioni. Ma, quali sono state di preciso le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Stefano De Martino presto in Tv con la nuova edizione di ‘Stasera tutto è possibile’

Manca sempre meno al prossimo 15 febbraio 2022, giorno in cui su Rai 2 avrà inizio la nuova edizione del programma ‘Stasera tutto è possibile’ condotto dal simpaticissimo Stefano De Martino. Diventato noto grazie al talent show di Canale 5 ovvero Amici di Maria De Filippi ecco che Stefano negli anni è prima diventato un ballerino professionista della stessa trasmissione e poi ha iniziato la sua esperienza in televisione come conduttore. Proprio di recente il giovane presentatore ha rilasciato un’intervista a Gente per raccontare quelle che sono le novità legate alla nuova edizione del suo programma. Ma ecco che proprio durante l’intervista non sono mancate nemmeno le domande sul gossip più chiacchierato del momento ovvero il presunto ritorno di fiamma con l’ex moglie Belen Rodriguez con la quale c’è sicuramente stato un riavvicinamento.

“Non c’è, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo…”. Poche semplici parole quelle utilizzate da Stefano De Martino per commentare il gossip più discusso delle ultime settimane. De Martino a proposito del fatto che nelle ultime settimane sia stato più volte fotografato in compagnia dell’ex moglie, anche di sera, ha voluto precisare “Abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme ne abbiamo passate tante…”.Ma non solo, il ballerino ha poi continuato sostenendo che in realtà non vede nulla di male nel fatto di vedere l’ex moglie di mattina o di sera sempre per prendere o lasciare il piccolo Santiago. “Io vado avanti e indietro da casa sua e lei da casa mia, come tutti i divorziati…”.

L’ex ballerino di Amici stufo del gossip

Da tanti anni ormai Stefano De Martino può essere considerato uno dei protagonisti assoluti del gossip. E proprio a tal proposito ecco che l’ex ballerino di Amici avrebbe concluso sostenendo di essere abbastanza stufo di tutto questo. “Del gossip me ne faccio una ragione, passerà questa smania…”, queste di preciso le sue parole.