Alberto Matano diretto su Alba Parietti: “Non è che tu …”, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

In questi giorni Alba Parietti è stata spesso ospite in vari programmi televisivi, soprattutto di casa Rai. Nello specifico è stata ospite nel salotto di Alberto Matano, ovvero La vita in diretta e sembra che abbia colto l’occasione per parlare del Festival di Sanremo. Alba in questa occasione, rispetto agli altri anni, sembra si sia seduta in seconda fila al Teatro Ariston e nel corso di una puntata de La vita in diretta, Matano sembra abbia voluto chiederle le motivazioni. Ma cosa è accaduto tra i due in puntata a La vita in diretta?

Alba Parietti a La vita in diretta, la domanda scomoda di Alberto Matano

“Non è che tu sei al Cantante Mascherato dietro una maschera?“.Questa la domanda di Alberto ad Alba la quale è apparsa in difficoltà ed anche in imbarazzo. “Cos’è? Ah, la trasmissione di Milly? Eh, certo… La gallina, sono la gallina!“. Questa la risposta della showgirl che qualora dovesse essere una protagonista del programma di Milly, non potrebbe essere la Gallina perché questa era interpretata da Fiordaliso ed è stata scoperta nella prima puntata andata in onda venerdì 11 febbraio. Alba potrebbe nascondersi però, dietro l’Aquila.

Gli indizi a Il cantante mascherato

Ad ogni modo, su FanPage si leggono gli indizi che sono stati svelati proprio a Il cantante mascherato dal personaggio che si cela dietro l’Aquila.“Alle volte le maschere servono, io l’ho portata tante volte pur non avendo paura di mostrare il mio vissuto. Ho grande dignità rispetto alle mie debolezze, non le manifesto, non mi piace far vedere che le ho e mi rendo vulnerabile con chi mi fido pienamente. L’aquila non mi corrisponde in tutto, è animale che vola altissimo e non sempre l’ho fatto. Ma è anche animale feroce, che attacca, in quello siamo uguali, così come siamo uguali nella libertà e l’indipendenza”.

Chi si nasconde dietro l’Aquila?

Ed ancora “Mai rimpianto le follie fatte, anzi, rimpiango di non averne fatte abbastanza. Queso programma per me è l’ennesima follia, ho una tale personalità che non credo si possa nascondere con una maschera e poi io detesto non essere riconoscibile, ho provato per tutta la vita ad esserlo. Nella vita spesso è da un episodio negativo che nasce qualcosa di bello. All’inizio della mia carriera mi spostarono dal lavoro principale a una cosa apparentemente senza pretese. Quella fu la mia grande fortuna. Quindi me la giocherò fino in fondo”. Che dietro la maschera de L’Aquila si celi davvero lei, Alba Parietti? Ovviamente non sappiamo se effettivamente sia così, ma una cosa è certa ovvero che la reazione della showgirl è stata molto particolare e si è letto un certo imbarazzo sul suo viso.